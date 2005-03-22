Кто ввел празднование первого дня недели вместо седьмого?

Для внимательных исследователей Библии не является секретом, что одна из десяти заповедей Закона Божьего предписывает соблюдать один из дней недели – субботу, как день покоя и особого поклонения Богу. По Библии, суббота является седьмым днем недели и установлена в память о сотворении мира Создателем за шесть дней. Священное Писание повествует также, что Господь Иисус Христос и Его ученики хранили субботу и никогда не издавали, закона или повеления, чтобы праздновать первый день недели (воскресенье) ни до, ни после Его смерти.

Тем не менее, сегодня воскресение является традиционным днем покоя большинства христиан. История Христианской Церкви свидетельствует, что празднование этого дня было установлено при помощи римских императоров.

Первый закон был издан императором Константином 7-го марта 321 года н. э., который гласил: „Все судьи, городское население и всякого рода ремесленники должны покоиться в досточтимый день солнца. Однако земледельцы пусть беспрепятственно работают в поле и винограднике, потому что случается, что в иной день бывает слишком неудачно вверять зерна борозде, или виноград яме; иначе удобный момент уйдет, и люди утратят удобное время, дарованное небом». (Неандер. История церкви, том II. стр. 28.).

Константин сделал это не на основании христианских побуждений или веры в воскресение Иисуса Христа (о чем не сказано ни слова в его законе о праздновании), а с политической целью, чтобы примирить своих подданных, как язычников, так и христиан в праздновании первого дня недели, традиционного языческого дня поклонения солнцу. Константин в продолжение всей своей жизни удерживал за собой высшую в языческой иерархии должность „Понтифекс Максимум», это значит главный жрец, или языческий первосвященник. Членом же христианской церкви он не состоял до самой своей смерти. Отсюда можно заключить, что данный указ был издан скорее из языческих побуждений, нежели из христианского чувства.

Следующее постановление о праздновании первого дня недели было сделано на Лаодикийском Соборе в 364 г. н. э. Оно гласило: „Христиане не должны иудействовать, покоясь в субботу, но должны работать в этот день и вместо него чтить день Господень, в который по возможности должны покоиться. Если же все-таки найдутся такие, которые будут иудействовать (т. е. праздновать субботу) то да будет им анафема». (29 канон Лаод. собора 364 г. по Р. Христова). Это постановление свидетельствует о том, что еще в то время многие из христиан соблюдали субботу, иначе не было бы нужды в издании такого закона. Обращает на себя внимание тот факт, что в этом постановлении собор называет первый день недели днем Господним, в то время как Слово Божье приписывает это название субботе (Исаия 58, 13).

В дальнейшем сообщается, что в 386 г. римский император Феодосий издал более строгий закон, по которому в первый день недели (воскресенье) воспрещались все работы как в городах, так и в селах. (Неандер Ист. Ц. том III. стр. 421.)

Наконец, в шестом столетии вводятся телесные наказания и денежные взыскания за нарушение установленного праздничного дня. «В церкви постепенно вводилось более строгое соблюдение воскресного дня. Против всякого нарушения святости дня были установлены наказания». (Ист. Хр. Ц. Дж. Робертсона стр. 734. том I).

Таким образом, человеческим указом в Христианскую Церковь пришла традиция, которая не только не имеет своего подтверждения в Слове Божьем, но и, более того, вступает в противоречие с заповедью, однажды и на все времена установленной Творцом.

Н. Алексеева