Лауреат Нобелевской премии: вера в Бога заложена у нас в генах

Арвид Карлссон, ученый-нейрофармаколог из Швеции, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2000 год, заявил в интервью итальянскому информационному агентству ACI, что вера в Бога прописана у человека в генах, а быть верующим — естественная форма жизни человека.

«Мы рождены с генами, которые нам дал Бог. И это естественная форма жизни: в отношениях с Богом, в молитве к Богу и в вере в Бога», — заявил ученый.

При этом стоит отметить, что себя он называет «человеком не религиозным, но имеющим открытый ум». Арвид Карлссон подчеркнул, что религиозный человек — это нормальный человек, а вот человек неверующий — это некая форма инвалидности, неспособности.

Отвечая на вопрос о способности человеческого ума понять Вселенную, ученый сказал: «Это очень интересная тема. Сколько мудрости было в начале, когда зарождалась жизнь? Мы этого не знаем».

Он отметил, что вполне возможно, что когда первая клетка только начала свое существование, в ней уже была глубокая мудрость. Количество клеток росло, и в них по-прежнему присутствовала мудрость. Сколько ее было в самом начале неизвестно. Но она была с самого начала.

«Я понимаю, почему так много людей религиозных. В действительности, она (религия) является частью наших генов», — заявил Нобелевский лауреат Арвид Карлссон.

Источник: invictory.com

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2017 г.