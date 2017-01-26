Любимый ученик Иисуса Христа

Иоанн был бесконечно благодарен Спасителю за то, что Он любил его, несмотря на все его недостатки.

Евангелист Иоанн в своих записях называет себя как ученика, “которого любил Иисус” (Евангелие от Иоанна 13:23). Мы часто думаем об Иоанне как о носителе святого характера, который явлен нам в его посланиях. В действительности у него были огромные недостатки. Сам Иисус дал братьям Зеведеевым Иакову и Иоанну имена “сыны громовы”.(Евангелие от Марка 3:17).

Будущий апостол Иоанн поначалу являлся последователем Иоанна Крестителя. Главным пунктом проповеди Предтечи было покаяние в грехе и приготовление к пришествию Мессии. Все, кто примкнул к Иоанну Крестителю, чувствовали необходимость в исправлении жизни, поскольку глубоко раскаялись в содеянных грехах. Иоанн Зеведеев также испытывал потребность в таком изменении. Когда Иоанн Креститель провозгласил Иисуса Спасителем, Иоанн решил покинуть своего первого учителя. Испытывая глубокое почтение к Крестителю, он готовился к тому, чтобы связать свой жребий с учениками Мессии.

Иоанн показал себя ревностным последователем Мессии. Однажды он сказал Иисусу: “Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами» (Евангелие от Марка 9:38). Иоанн, очевидно, решил, что тот, кто “не ходит за нами”, может подорвать репутацию Христа. В данном случае мы наблюдаем в характере Иоанна признаки фанатизма.

Позже, служа Мессии, Иоанн проявил ту же слабость. На последнем пути в Иерусалим Иисус проходил через Самарию. Самаритяне отказались принять Господа и Его учеников. “Видя то, ученики Его Иаков и Иоанн сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?” (Евангелие от Луки 9:54). Похоже, то же нетерпение и рвение все еще кипели в сердце Иоанна. Иисус тогда сказал им: “не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать.” Иисус старался мягко направить ревностного ученика к более благотворному и терпимому отношению к окружающим его людям.

Иоанн был готов возглавить собрание апостолов. Он был готов продемонстрировать свои качества и в открытую доказывать свои претензии на высокое положение. Однажды мать сыновей Зеведеевых приступила к Иисусу с просьбой:”скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем” (Евангелие от Матфея 20:21). Иоанн, вместе со своим братом Иаковом, был одним из первых учеников, которые последовали за Иисусом, кто первым оставил все ради Его служения. Они вместе ходили и беседовали, бывали с Ним как в семейном кругу, так и на многолюдных собраниях. В пылу любви им очень хотелось бы сидеть ближе всех к Нему в Его Царстве. Иисус отнесся к ним снисходительно. Он не стал обличать их самолюбие и попытку возвыситься над своими же братьями. Он читал в их сердцах, знал глубину их преданности Ему. Их любовь – это не просто человеческая привязанность; хотя она несовершенна, как несовершенно все земное и человеческое, тем не менее она проистекает из Его спасительной любви. Христос хотел не обличить их, а углубить и очистить эту любовь и сказал: “Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь?” (Евангелие от Матфея 20:22).

Отношение Иисуса к Иоанну было удивительно терпеливым. Он даровал Своему юному ученику особенные привилегии. Иисус дал Иоанну увидеть Бога в действии. Когда Иисус пришел воскресить дочь Иаира, Он взял с Собой только Петра, Иоанна и Иакова. Иоанн видел своего Господа во славе с Моисеем и Илией, которые сошли с небес, на горе преображения. Он слышал, как они обсуждали со Спасителем смерть, которую Тот должен был принять в Иерусалиме. Он был свидетелем кризиса в кульминационный момент победы Господа в Гефсимании, когда решалась судьба человечества.

Иоанн развеял все свои заблуждения относительно миссии нашего Господа в этом мире и был поистине способен подняться до очень высокого понимания Божественного. Подобно дереву, которое растет все выше, а его корни проникают все глубже, Иоанн рос и расцветал. Все это стало возможным благодаря тому, что он всегда отвечал взаимностью на то доброе отношение, которым одаривал его Иисус. “Будем любить Его, — писал он в конце своей долгой жизни, — потому что Он прежде возлюбил нас” (1 Иоанна 4:19). Иоанн был бесконечно благодарен Спасителю за то, что Он любил его, несмотря на все его недостатки. И это одна из причин того, что он был чрезвычайно предан Сыну Человеческому.

Иоанн был единственным из учеников, который находился у креста. Господь избрал его в качестве приемного сына и опоры Своей матери.

И в утро воскресения Иоанн был одним из первых Его учеников, кто пришел к открытой могиле.

После дня Пятидесятницы мы вновь видим Иоанна в Самарии. Только теперь он уже не призывает огонь снизойти на эту местность, но он молится о жителях Самарии, чтобы они приняли Святого Духа. Мы можем расценить эту историю как свидетельство полного изменения жизни Иоанна. Его энергия, поначалу направленная на разрушение и порицание, теперь была нацелена на высшее и лучшее.

Иоанн стремился воссесть рядом с Христом. Много лет спустя, когда возлюбленный ученик Иоанн становится Иоанном Богословом, когда Иоанн достиг полного единения со Христом, разделяя Его страдания, Господь открыл преданному ученику, кто наиболее близок Ему в Его царстве. “Побеждающему, — сказал Христос, — дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел со Отцем Моим на престоле Его…”(Откровение 3:21)

В Царствии Божьем положение приобретается не влиянием и личными симпатиями. Его невозможно заработать или получить как произвольный дар. Ближе всех ко Христу будет стоять тот, кто одержал победу над собой с помощью Господа нашего Иисуса Христа, кто постиг всю глубину Его самоотверженной любви. До самых последних дней суть свидетельства Иоанна заключалась в следующем: “Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга…Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою; и мы должны полагать души свои за братьев” (1 Иоанна 3:11,16).

Подготовила И. Суманова

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» февраль 2004 г.