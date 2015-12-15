Любовь, любовь, любовь… Что это такое?

Любовь, любовь, любовь… Это слово везде и всюду. В телевизионных программах, в песнях разного уровня осмысленности, в книгах, в журнальных статьях и в статусах cоцсетей. Про любовь мы постоянно слышим и постоянно об этом говорим. Но именно такая популярность любви и отсутствие какого-либо чёткого определения этого понятия вызывают много непонимания, разочарования в молодых (и не очень) сердцах. Давайте поговорим о том, что же такое любовь.

В принципе, все понятия из абстрактных категорий достаточно сложно охарактеризовать. Родители объясняют нам, что такое хорошо и что такое плохо, так, как понимают это сами. Они рассказывают своим детям, что такое добро, вежливость, аккуратность, внимательность, ревность. Но объяснить, что такое любовь, почему-то никто не стремится. Ну, любовь и любовь, вроде бы всё понятно. В итоге люди выбирают для себя определение этого понятия абсолютно интуитивно, принимая за любовь всё то, что греет душу и заставляет чувствовать тепло. Казалось бы, в этом нет ничего плохого: далеко не всем понятиям, которые мы используем в жизни, мы готовы дать определение. Между тем, я глубоко убеждён, что из-за такой размытости определений люди очень часто страдают и не понимают, что же такое любовь.

Типичный случай. Девушка с детства слышала песни, где возносилась неведомая ей любовь. Смотрела фильмы, где ради любви люди творили немыслимые поступки. Прошло время, и она встретила Его. О, тут она ощутила на себе, что такое бабочки в животе, подкашивающиеся от комплимента ноги и «без него я не могу». Девушка с лёгкой руки называет это любовью, ссорится с родителями (они ведь глупые, они не знают таких чувств), творит глупости (не всегда милые). А когда проходит пара лет и бабочки сменяются бытом (а в песнях об этом не пели), понимает, что «любовь прошла». У некоторых людей такие романы происходят несколько раз подряд, после чего делается вывод, что «любви нет» или «любовь живёт три года».

Объяснить такому разочарованному своими отношениями человеку, что можно всю жизнь любить своего супруга или супругу, невозможно: ведь для них любовь — это эйфория и полёт, а решение конфликтов и взаимная ответственность сюда никак не вписываются.

Дальше — больше. Мы так привыкли слышать, что любовь — это самое важное, что есть в жизни, что частенько ставим это чувство во главу угла и делаем его ориентиром. Совет «слушай своё сердце, оно не обманет» очень распространён. Но, наверное, лишь немногие понимают, что он далеко не всегда верен.

Родители не одобряют, что ты встречаешься с наркоманом? Так они же ничего не понимают! У них никогда не было такой любви! Сердце не обманешь!

Не нужно спать с первым встречным? Но ведь Я ЕГО ЛЮБЛЮ!

Все против того, чтобы ты бросил жену с двумя детьми ради красивой коллеги? Они не знают, что такое любовь! Может быть, это судьба! Сердцу не прикажешь!

Христиане считают, что гомосексуализм — грех? А если у людей ЛЮБОВЬ? Как же можно приказывать человеку, кого любить, а кого — нет? Сердце дано нам, чтобы любить.

Сколько подобных оправданий слышал каждый из нас? Лично я очень много. Могу сказать также, что именно таким доводам очень сложно что-то противопоставить. Ты заведомо в проигрышном положении, так как люди аргументируют свою позицию возвышенным чувством, о прелестях которого говорят везде и всюду. А ведь всё это из-за разницы определений!

Казалось бы, ну что тут такого? Люди набьют себе шишек, сделают выводы про эту самую любовь и будут жить дальше, расхлёбывая последствия. Но самое трагичное в том, что всё это может повлиять (и постоянно влияет) на главное — на отношения человека с его Создателем — Богом. Бог желает нам счастья. Он дал нам Закон. Не для ограничений, а для того, чтобы уберечь нас от зла. Бог дал нам Библию, в которой сказано, что «Бог есть любовь». Но как часто люди переворачивают эту фразу и читают её как «любовь есть Бог», думая, что все чувства и эмоции, которые теплятся в их душе, априори правильны и угодны Богу.

Слыша библейские запреты измен, разводов, секса вне брака и гомосексуализма, люди говорят: «Что это за Бог, который против любви?!» — и вычёркивают из своей жизни Того, Кто создал и людей, и отношения между ними. Выбирая между своим «хочу» и Божьими принципами, останавливаются на первом. Воспринимают Бога как врага, который мешает людям жить так, как они хотят.

В то же время Библия говорит о том, что такое любовь, удивительные вещи, которые так резонируют с тем, что подразумевают под любовью люди.

Определение настоящей любви дано в 1 Послании Коринфянам 13:4–8.

Библия также говорит: «Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона» (Римлянам 13:10). Библия говорит, что Свою любовь Бог показал нам, умер за нас, чтобы мы жили вечно (Римлянам 5:8). Библия говорит, что любовь — это плод Святого Духа (Галатам 5:22).

А знаете, что говорит Библия о человеческом сердце? «Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено» (Иеремии 17:9). Вы правда считаете, что вашему сердцу всегда можно доверять?

Что я предлагаю? Я предлагаю определиться с терминологией. Я предлагаю взять за ориентир в вопросах любви определения, которые дал Бог. Я предлагаю не называть любовью выплеск гормонов, безумно приятный, но также быстро проходящий. Я предлагаю воспринимать любовь не как чувство, а как принцип. Так, как любит Бог. Не бояться ответственности. Быть до конца и подпитывать отношения с тем человеком, с которым вы обещали в ЗАГСе быть «и в болезни, и в здравии». И тогда с помощью великого Бога в ваших отношениях будет любовь, которая «никогда не перестаёт» (1 Коринфянам 13:8).

Виктор Марьин, молодёжная газета «7D формат»

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (224) декабрь 2015 г.