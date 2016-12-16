19 декабря — Международный день помощи бедным

Ежегодно 19 декабря мировое сообщество отмечает Международный день помощи бедным, установленный ООН в 1995 году.

Организация Объединенных Наций рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни». По данным международных экспертов, на конец XX века около четверти всего населения планеты, то есть 1,5 млрд человек, влачило нищенское существование. А проведенные исследования также показали, что в период с 1999 по 2007 года от нищеты умерло более 300 миллионов человек. Стоит отметить, что даже две мировые войны в общей сложности не унесли столько человеческих жизней.

В преддверии Дня помощи бедным — подборка наших статей о бедности и богатстве, скупости и благотворительности.

Семейный бюджет: сберечь и приумножить

Деньги были придуманы людьми много тысячелетий назад. В Библии довольно часто упоминаются деньги и проблема бедности, к сожалению, тоже. Во все времена были богатые и бедные, люди, умеющие обращаться с деньгами и не умеющие. Каким четырем принципам отношения к финансам мы можем научиться из Слова Божьего?

Для христиан кризис не страшен!

Библия содержит множество обетований о том, что надеющиеся на Бога не будут ни в чём нуждаться, в том числе и в деньгах. Что же приводит многих христиан к черте бедности и как полностью довериться Богу в этом вопросе?

Честный Авраам

Многие люди узнали о поступке Авраама, слух о нём распространился очень быстро. И с тех пор его так и звали: «Честный Авраам». А когда он вырос и возмужал, то стал президентом Соединённых Штатов Америки — Авраамом Линкольном, которого уважал весь мир…

Как избавиться от бедности

Никогда не забуду 1964 год. Мне тогда было 14 лет, младшей сестре Оси — 12, а старшей, Дарлин — 16. Мы жили с мамой, и все четверо неплохо научились довольствоваться малым. Отец умер пять лет назад, оставив мать с семью детьми и совершенно без средств к существованию…

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2016 г.