Мир накануне рождения Христа

После завоевания Востока римляне с особым интересом обратились к восточным культурам, которые вскоре получили огромное распространение. Египетские и азиатские божества двинулись на Запад. Изиде молились от Британии до Балкан, в Риме были храмы Кибелы, персидского бога света Митры; уличные проповедники возвещали идеи, принесенные с берегов Ганга. Вавилонская магия и египетский оккультизм проникли в греческие мистерии, которые стали привлекать все больше и больше последователей. Гностическая теософия, тайные учения обещали людям искупление и приобщение к мистической жизни. Жажда познания духовных миров и общение с ними часто превращались в погоню за чудесами. Отсюда неслыханный рост суеверий и шарлатанства.

Поэтому многие умы готовы были вообще отказаться от возможности проникнуть в тайну бытия и погружались в глубокий скептицизм и атеизм. Разочарование в религиозных и философских идеалах приводило в расстройство и общественную нравственность. Падение нравов сопровождалось одновременно и искренней тягой к очищению.

Ответ скептиков на вопрос: «Что есть истина?» не мог удовлетворить, также как и старые суеверия и мифы. Человечество стояло на перепутье. «Будь безразличен к радостям и печалям жизни, погрузись в созерцание», — призывали буддисты и стоики. «Очищайте себя от материи, ибо она зло», — говорили персидские маздеисты. «Изучай природу, ищи спасение в знании», — заявляли греческие и римские философы. «Ищи счастья в удовольствии», — проповедовали эпикурейцы. «Поклоняйся единому невидимому Богу и соблюдай закон», — учила иудейская религия. А римский ореол царил над этим хаосом духа, в котором противоположные идеи смешались, как в первозданном хаосе.

Мир жаждал откровения истины, желал обновления. Из уст в уста передавались восточные предсказания. Ходили слухи, что из Иудеи выйдет Некто для покорения Вселенной. Вергилий в своей Четвертой эклоге возвещал рождение младенца, который станет основателем новой эры.

И вот, наконец, над темным историческим горизонтом вспыхнула утренняя звезда. В двадцатый год правления Августа в маленьком Галилейском городе Назарете юная Дева услышала слова: «Ты родишь Сына и наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида – отца Его, и будет царствовать над домом Иакова и Царству Его не будет конца».

Александр Мень, (отрывок из книги «Сын человеческий»)

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» январь 2004 г.