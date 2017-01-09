Молитва: барьеры по вертикали

Приходилось ли вам многократно просить о чём-либо Бога в молитве, но так и не дождаться ответа? Почему так случается? Каковы причины неотвеченных просьб? На этот вопрос Библия даёт несколько ответов. Сегодня мы рассмотрим один из них. Вполне возможно, что он описывает вашу ситуацию. Однако этот ответ может и не иметь к вам отношения. Оцените себя самостоятельно!

В Священных Писаниях мы находим ряд предостережений: «И сказал мне Господь: ты не молись о народе сём во благо ему. Если они будут поститься, Я не услышу вопля их» (Иеремии 14:11, 12); «И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу» (Исаия 1:15). Примером подобной ситуации может служить Саул, о котором написано: «И вопросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему ни во сне, ни чрез урим, ни чрез пророков» (1 Царств 28:6).

Почему же Бог не отвечает? «Сын человеческий! Сии люди допустили идолов своих в сердце своё и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим: могу ли Я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им: так говорит Господь Бог: если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце своё, и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придёт к пророку, — то Я, Господь, могу ли, при множестве идолов его, дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймёт в сердце своём, что все они через своих идолов сделались чужими для Меня» (Иезекииля 14:3–5). «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо [Его] от вас, чтобы не слышать» (Исаия 59:1, 2). Причиной неотвеченных молитв является грех!

Как же быть? Ведь все люди грешат! «Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи: возвратись, отступница, [дочь] Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, — не вечно буду негодовать. Признай только вину твою» (Иеремии 3:12, 13). «Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего. За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его» (Псалом 31:5, 6).

По Своей великой любви и милости Господь прощает исповеданные грехи и устраняет барьеры по горизонтали! Если у вас есть неисповеданные грехи, спешите попросить за них прощения и обретайте ответы от Бога!

Виталий Олийник

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.