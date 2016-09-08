Молитва: дерзновение

В Священном Писании есть следующий призыв: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евреям 4:16). Состояние, в котором мы призваны «приступать» к престолу благодати, к Божию небесному престолу (см. 14 ст.), описано словом «дерзновение». Что означает это слово? На чём может быть основано это дерзновение? Как исполнить этот призыв на практике?

Современные переводы передают начало указанного стиха так: «Итак, будем приступать со смелостью» (Восстановительный); «Так приблизимся смело и бесстрашно» (Российское Библейское Общество). В оригинале используется греч. παρρησία (паррэси’а), которое означает «свобода речи, полная откровенность», а в форме глагола «говорить с полной свободой, без стеснений, откровенно, прямо» (Греческо-русский словарь Вейсмана). Вот так следует излагать свои мысли в молитве к Богу! В силу чего это может быть возможно?

Знание Бога. «Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Матфея 7:11). Всемогущий Владыка Вселенной является нашим Отцом! Родителям, несмотря на грешную природу человека, знакомо стремление заботиться о своих детях. Насколько больше — говорит Иисус Христос — Небесный Отец хочет дать блага Своим детям!

Знание Божьей воли. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всём, чего бы мы ни просили, — знаем и то, что получаем просимое от Него» (1 Иоанна 5:14, 15). Смелости в молитве прибавляет знание того, что угодно Господу. При такой молитве мы просим того, что Бог Сам желал бы осуществить. Чем больше человек знает Божью волю, тем уверенней звучат его молитвы.

Принятие жертвы Агнца Божия. «Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путём новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою» (Евреям 10:19, 20). Когда грехи исповеданы и очищены кровью Иисуса Христа, уходит страх наказания; мы можем верой во время молитвы входить в небесное святилище и излагать свои желания пред Богом.

Удостоверьтесь, что в вашем духовном опыте есть эти основания, и обращайтесь к Богу с дерзновенной молитвой!

Виталий Олийник

Газета «Сокрытое Сокровище» № 9 (233) сентябрь 2016 г.