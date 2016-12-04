Молитва: если двое согласятся

В качестве пролога предлагаю решить простую задачку: если одна лошадь может сдвинуть с места одну тонну, то сколько тонн могут сдвинуть две лошади? Несмотря на математическую очевидность, две тонны — неправильный ответ. Совместными усилиями две лошади сдвинут уже пять тонн. У этого феномена есть определение — «синергия (от греч. synergeia — сотрудничество, содружество) — совместное действие; взаимодействие различных потенций или видов энергий в целостном действии» (Философский словарь).

Согласно учению Иисуса Христа, этот принцип применим и в опыте молитвы: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них» (Матфея 18:19, 20).

Во-первых, в словах Спасителя есть условие: «если двое из вас согласятся»; в подлиннике используется глагол συμφωvέω (сюмфонео), который означает, дословно, «звучать вместе», откуда в русском слово «симфония». Речь идёт о том, что двое или более молящихся договариваются молиться о конкретной просьбе, выраженной конкретными словами, единой формулировкой.

Во-вторых, есть обетование: «то, чего бы ни попросили, будет им…» Иисус обещал получение ответа на подобную молитву.

В-третьих, указана причина действенности такой молитвы: «ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них» — Иисус, будучи нашим Ходатаем, присоединяется к просьбе молящихся Небесному Отцу. Это есть богочеловеческая синергия. Это обстоятельство проясняет вопрос тематики и содержания просьб, на которые обещан ответ от Отца Небесного — Христос не присоединится к молитвам, которые идут против воли Бога Отца (см. Евангелие от Иоанна 6:38).

На страницах Священного Писания есть много историй, подтверждающих действенность объединённой молитвы. Такая молитва сберегла Даниила и его друзей от смерти и открыла тайну сна царя (Книга Даниила 2 глава), спасла Есфирь, Мардохея и весь народ Божий в Мидо-Персидской империи (Книга Есфирь 4:15, 16), стала основанием для излития Святого Духа на апостолов и учеников (Деяния Апостолов 1 и 2 главы), вызволила апостола Петра из темницы (Деяния Апостолов 12 глава) и т. д.

Пользуйтесь богочеловеческой синергией — молитесь объединённой молитвой!

Виталий Олийник

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.