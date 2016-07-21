Молитва: график

Приходилось ли вам давать себе слово регулярно заниматься физическими упражнениями? Вы понимаете важность упражнений для здоровья, вас зажигает пример других, у вас есть и личный опыт в прошлом — удовлетворение в конце занятий… Тем не менее часто всё остаётся лишь на уровне благих намерений…

Схожим образом в Священном Писании представлена и молитва: чтобы молиться, необходимо прилагать усилия — «бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Матфея 26:41). «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Колоссянам 4:2). Чтобы молитва не оставалась лишь на уровне благих намерений, эпизодических вспышек энтузиазма, реакции на проблемы, Бог призывает молиться по графику.

В книге Псалтирь молитва представлена так: «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твоё, воздеяние рук моих как жертва вечерняя» (Псалом 140:2). Молитва здесь соседствует с жертвоприношением и воскурением фимиама (важными частями богослужения в Древнем Израиле — прим. ред.). Как они взаимосвязаны, и что эта комбинация открывает нам о графике молитвы?

При исследовании оказывается, что Бог в Ветхом Завете синхронизировал время жертвоприношения, вознесение фимиама и молитву. «Вот что будешь ты приносить на жертвеннике: двух агнцев однолетних каждый день постоянно; одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером» (Исход 29:38, 39). «На нём Аарон будет курить благовонным курением; каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им; и когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им» (Исход 30:7,8).

В то время, когда священник приносил жертву всесожжения, и затем воскурял фимиам, те, кто жил поблизости, приходили к храму молиться (см. Евангелие от Луки 1:8–11); кто физически не мог этого сделать, поворачивались в сторону храма и тоже молились (см. Даниила 6:10). Весь Божий народ молился по графику, синхронно, минимум дважды в день — во время утреннего и вечернего служения.

Согласно Священному Писанию, когда необходимость в земных жертвах отпала ввиду жертвы Агнца Божия, Иисуса Христа, эпоха Нового Завета не принесла в этом отношении никаких изменений Божьей воли — апостолы (см. Деяния Апостолов 3:1) и «боящиеся Бога» (10:1–3) продолжали молиться по часам. Книга Откровение, описывая литургию в небесном храме, показывает продолжение служения воскурения фимиама, символизирующего молитвы (5:8; 8:3, 4).

Молитесь по графику, минимум утром и вечером!

Виталий Олийник

Газета «Сокрытое Сокровище» № 7 (231) июль 2016 г.