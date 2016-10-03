Молитва: конкретность

«Бабка гадала, да надвое сказала: то ли дождик, то ли снег; то ли будет, то ли нет». Эта известная пословица демонстрирует особенность речи и слов многих, кто занимается предсказаниями, — неопределённость, расплывчатость формулировок.

О скрытой мотивации подобных изречений нетрудно догадаться. Чем более общими фразами выражено предсказание, тем к большей аудитории оно может быть применено, и тем меньше возможность проверки истинности слов. В результате автор остаётся в безопасности от разоблачения и конфузов.

К сожалению, стиль молитвы многих очень напоминает указанный феномен — благодарности и просьбы выражаются весьма неконкретно, порою изящными, но малозначащими словами. Причин у молитв подобного рода может быть много, начиная от привычки и заканчивая недоверием к Богу, — ведь если не будет ответа Свыше, это невозможно проверить, так как не до конца ясно, о чём именно молились.

Евангельский текст содержит историю, демонстрирующую разительное отличие Божьих ожиданий касательно наших просьб к Нему. «Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: что это такое? Ему сказали, что Иисус Назорей идёт. Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать; но он ещё громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к Себе: и, когда тот подошёл к Нему, спросил его: чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Господи! чтобы мне прозреть» (Луки 18:35–41).

Коль скоро Иисус остановился в ответ на мольбы слепца, Он услышал и его просьбу «Сын Давидов! Помилуй меня!», тем более что тот не просто кричал, но кричал громко. Нетрудно догадаться, чего хотел слепой. Однако Иисус Своим вопросом демонстрирует, что Небо ожидает конкретности в выражении наших просьб. Недостаточно попросить о милости, нужно указать, как и в чём именно ожидается проявление этой милости.

«Помилуй меня, Господи, помилуй меня!», — весьма распространённая молитвенная фраза. Евангелие показывает незавершённость подобной молитвы. Чего именно вы ожидаете от Господа? «Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом» (Филиппийцам 4:6). Будьте конкретны в молитве, чтобы обретать конкретные ответы!

Виталий Олийник

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (234) октябрь 2016 г.