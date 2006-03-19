«Мужчина и женщина друг без друга – ничто, прах, конец всему сущему. Они – единство!» М. Горький

«Отношение к женщине – тончайший измеритель чести, совести, порядочности, благородства, высокая школа воспитания чуткости» В. Сухомлинский

«Без женщин – врачей, телеграфисток, адвокатов, ученых, сочинительниц – мы обойдемся, но без матерей, помощниц, подруг, утешительниц, любящих в мужчине все то лучшее, что есть в нем, и незаметным внушением вызывающих и поддерживающих в нем все то лучшее, — без таких женщин плохо было бы жить на свете» Л. Толстой

«Женщина должна занимать положение, которое Бог первоначально определил для нее, — она равная мужу. Мы можем с уверенностью сказать, что определенные женские обязанности являются более священными, более светлыми, чем обязанности мужчин. Пусть женщина сознает святость своего дела и в силе, и в страхе Божьем исполняет свою жизненную миссию» Е. Уайт

Газета «Сокрытое Сокровище» № 3 (107) март 2006 г.