На что похожа вера?

21 год назад я познакомилась с библейским учением и со светлой радостью продолжаю изучать Слово Создателя. Мне захотелось вспомнить — найти в жизни своей подобную радость, чтобы сравнить, осознать, что я получила, изучая Библию, где Бог объясняет нам Себя и учит, как строить с Ним отношения.

9 мая 1945 года я встретила 9-летним ребёнком. После образования ООН и Нюрнбергского процесса СМИ сообщали, что мир вступил в эру без войн. Несмотря на послевоенный голод и безотцовщину, в сердцах поселились радость и надежда. Но… ещё не закончились мои отроческие годы, чёрные вести о гонке вооружений повторялись всё настойчивее. Радость погасла.

В студенческие годы в Свердловске (ныне Екатеринбург) я влюбилась в оперный театр. Лучшая музыка, лучшие музыканты, лучшие певцы, лучшие художники-декораторы, дивно красивые залы — мощное воздействие на чувства и мысли. Вдохновляешься поступать в жизни так же благородно, как в спектаклях. Удовлетворение. Радость! Но… жизнь, оказывается, более груба и сложна, — сентиментальность несостоятельна.

Много было других радостных событий: первая любовь, многообразное общение в студенчестве, радость успехов на работе, замужество, рождение сыновей… Но каждый раз радость со временем становилась тусклой. Мне чего-то недоставало.

И всё-таки одно сравнение у меня нашлось. По образованию я горный инженер — маркшейдер. Первая горная практика проходила на глубине 600 м в г. Карабаш Челябинской области, где добывались колчеданные руды. Мы, три девушки, в ночную смену были направлены в горизонтальную выработку грузить в вагонетку руду совковыми лопатами. Устали очень. В конце смены пришли к вертикальному стволу шахты, чтобы подняться на поверхность. Оказалось, клеть застряла в стволе. Выход из положения — пойти в соседнее отделение ствола, оборудованное лестницами, и пройти пешком эти 600 м по вертикали. Аккумулятор «сел», лампочка на каске еле светилась. Тяжёлые резиновые сапоги больше ноги на 3 – 4 размера. На обводнённых участках капает кислотная (от соприкосновения с рудой) вода, поэтому спецодежда из тяжёлого толстого брезента. Останавливаться нельзя — сзади идут ещё люди… Какая же была радость, когда после чёрного подземелья я увидела чистое голубое небо и солнце! Прежде неведомое чувство восторга овладело мной!

Теперь подземельем я называю свою жизнь до знакомства с Богом, потому что, не зная Божьего Закона, наделала много ошибок в жизни. Не была свободна от чувства вины. Вина давила на сознание, как шахтёрская экипировка при подъёме из шахты по лестницам. Последствия некоторых ошибок ужасны. В действиях своих руководствовалась принципами «как все», «не хуже других». Дух мой не был спокоен в любом возрасте — о чём-нибудь да беспокоилась, страдала. Эмоции, порой, были неукротимы, — разум не имел якоря.

Молитвенная жизнь в Боге выравнивает наш дух, даёт мир душе. Все прежние промахи, ошибки наши прощены. За них Иисус Христос принял смерть. Новых ошибок не делаю, живя по закону Бога. Приходит понимание причин страдания людей; зная истину, можем помочь нужным словом, делом. Я имею великую надежду — жить вечно на земле, где «обитает правда» (2 Петра 3:13), но уже и теперь жизнь с Богом наполнена голубым небом и солнцем. Слава Богу!

Г. Дурашкина, г. Миасс, Челябинская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 4 (228) апрель 2016 г.