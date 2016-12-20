Мэнни Пакьяо предложил филиппинцам отмечать Национальный День Библии

«Суть христианской веры основывается на Библии. Проповеди христианских церквей основываются на учении Библии. Писание является для христиан духовной манной. Оно формирует и меняет жизни многих поколений», — сказал популярный боксер-христианин Мэнни Пакьяо, который сейчас является сенатором Филиппин.

«Библия служит основой духовного, нравственного и социального волокна, которое формирует социально-ответственных граждан и сильную нацию», — добавил он.

В издании Inquirer сообщили, что законопроект сената №1270 предлагает отмечать праздник каждый последний понедельник января, пояснив, что филиппинцы являются многочисленным христианским народом в Азиатско-Тихоокеанском регионе и признают Библию «ядром христианской веры».

Пакьяо отметил, что многие из бывших президентов страны: Фердинанд Маркос, Корасон Акино и Фидель Рамос, признали значимость Библии.

«Этот законопроект направлен на то, чтобы смело подчеркнуть святость живой истины посредством знаменования праздника Национального Дня Библии каждый последний понедельник января», — сказал он.

«Это направлено на то, чтобы все христиане полностью объединились и праздновали день Святой Библии как колыбели христианской веры».

Пакьяо часто говорит о своей христианской вере, и в апреле 2015 года в интервью изданию The Christian Post объяснил, что его боксерская карьера и вся его жизнь основаны на служении Богу.

«Я хочу, чтобы они знали, что я боролся за Бога и мою страну, чтобы принести им честь и славу», -сказал боксер журналу во время интервью, в котором его спросили, что он хочет, чтобы его поклонники узнали о нем.

Что касается сочетания его политических обязанностей и его боксерских боев, Пакьяо сказал: «Я хочу обеспечить моих соотечественников теми возможностями, которые будут способствовать улучшению их жизненных ситуаций. Как политик я хочу помочь создать новые рабочие места, чтобы вывести людей из бедности. Я хочу дать людям надежду. Бокс является моей страстью, но служение обществу — это мое призвание».

Перевод Дарьи Дацко

По материалам: The Christian Post

Источник: mirvam.org

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2016 г.