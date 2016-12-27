Наверняка каждому приходилось слышать выражение: «Око за око, и зуб за зуб», и наверняка каждый задавался вопросом: «Как можно, получив удар в одну щеку, обратить к обидчику и другую?»

Сегодня мы поразмышляем об этом.

«Вы слышали, что сказано: «око за око, и зуб за зуб» (Матфея 5:38). Эта заповедь из Нагорной проповеди Иисуса не свойственна человеку, потому что в большинстве случаев у нас возникает ответная реакция на зло, этим мы пытаемся защитить себя и тех, кто нам дорог, или то, что нам дорого. Поэтому хотелось бы глубже понять, о чем Христос говорит в Своей проповеди.

Чтобы разобраться в этом, нам нужно вспомнить то время в какое были сказаны эти слова и кому они были сказаны. Израиль жил тогда под оккупационным режимом Рима, и, как следствие этого, в народе рос дух недовольства и дух отмщения за все то, что сделал и делает Рим своей железной хваткой. И действительно, сталкиваясь постоянно с римскими солдатами, иудеи имели достаточно причин для раздражения. Поэтому слова Христа были воспринимаемы ими с непониманием, таким же, с каким воспринимаем сегодня и мы их, а, быть может, и с большим.

В словах «око за око» упомянута ссылка на древний кодекс Лекс Талионис, закон возмездия. Его можно найти, по крайней мере, в трех местах Ветхого Завета. Например, в Левит 24:19, 20 сказано: «Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб: как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать». Критики часто цитируют законы в Ветхом Завете, как самые варварские. Но, прежде чем быть слишком критичными, рассмотрим, каково было их назначение.

Во-первых, важно понять, что целью указанных ветхозаветных законов было придать законную силу не жестокости, а милости. Ведь бесконтрольная месть может принимать ужасную форму. Иногда вражда между семьями выливается в кровную месть. Ветхозаветное законодательство установило границы возмездия. Следовательно, никто не может настаивать на большем наказании, чем того заслуживает само преступление.

Во-вторых, закон должен был проводиться в жизнь не всеми, кому вздумается, а только людьми, стоящими у власти, с целью соблюсти гражданский порядок. Это были судьи, устанавливающие меру наказания. Никто не имел право сам лично воздавать за обиду. Впоследствии иудеи вместо буквального исполнения закона Лекс Талионис платили денежную компенсацию.

В те давние времена Бог учил людей тому же, чему Он учил их во времена Христа и учит сегодня – любви. То, что так трудно даётся человеку, но так необходимо ему. Об этом говорят цитаты из Ветхого Завета: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего; но люби ближнего твоего, как самого себя» (Левит 19:18); «Не говори: “Как он поступил со мной, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его”» (Притчи 24:22); «Если голоден враг твой, накорми его хлебом» (Притчи 25:21).

Следовательно, даже в Ветхом Завете Божий идеал, предложенный людям, заключается в проявлении милости, а не в строгом возмездии. Проявление милости характерно для обоих заветов. Бог дает ее нам, а наше дело – передавать ее дальше.

А теперь обратимся к самому парадоксальному утверждению Иисуса в Нагорной проповеди: «А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Матфея 5:39).

Пощечина была для иудея самым большим личным оскорблением. В Израиле презрение к человеку показывалось ударом тыльной стороны ладони по правой щеке. Поэтому, когда Христос говорит: «обрати к нему другую», это значит: развернись, оборотись, не отвечай на это. Это соответствует совету апостола Петра: “Не воздавайте злом на зло или ругательством на ругательство“ (1Петра 3:9).

Непротивление злу насилием символизирует немстительный, кроткий и нежный дух, характеризующий граждан Божьего Царства.

Христос желает изменить наши сердца и наши внешние поступки. Когда меня бьют, мне хочется нанести ответный удар. Именно это беспокоит Иисуса. Он говорит нам, что мы должны избегать насилия подобного духа. Нам необходимо быть похожими на Иисуса, Который терпел личные оскорбления и не воздавал обидчикам тем же.

“Не противься“. Противился ли Христос злу? Да конечно. Вся жизнь Его была посвящена борьбе со злом. Но Он знал секрет победы над злом и поэтому Он победил его. Его враги были обезоружены Его любовью и становились Его друзьями. Вот слова, в которых тайна победы: “Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром“ (Римлянам 12:21).

Подготовила Ю. Коровина

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» январь 2004 г.