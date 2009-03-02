Новости религии со всего мира

НАСЕЛЕНИЕ ПЛАНЕТЫ

ОТНОСИТСЯ НЕГАТИВНО К ИНАКОМЫСЛЯЩИМ

Большинство жителей 20 нижеперечисленных стран мира считают недопустимым прозелитизм (обращение людей одной веры в другую. – Прим. ред.), а многие – против равного отношения к людям разных вер и права исповедовать любую религию.

Таковы данные опроса, который проводился под эгидой университета американского штата Мэриленд. Опрос проводился в России, Азербайджане, на Украине, во Франции, в США, Мексике, Германии, Британии, Италии, Польше, Турции, Египте, Иордании, Нигерии, Кении, Южной Корее, Таиланде, Индии, Индонезии, Палестине.

Против обращения людей в иную веру выступает 51% населения этих стран. Самый высокий показатель тех, кто высказался “против”, – в европейских и исламских странах: это Палестинская национальная администрация (78%), Индонезия (72%), Египет (67%), Франция (64%), Азербайджан (63%), Россия (62%), Польша и Иордания (по 60%), Британия (57%), Турция (55%), Италия (53%), Индия (52%). Наиболее равнодушны к прозелитизму в Нигерии (20%), Кении (25%), Южной Корее (20%).

Кроме того, как отмечают исследователи, многие люди выступают и против права исповедовать на их родине любую религию. Наибольший показатель таковых в Египте (67%), на Украине (54%), в Иордании (51%), Южной Корее (50%). Высок процент и в России (38%), Германии (36%), Британии (33%), Италии (30%), Индонезии (28%), Франции (26%).

Нет единого мнения в этих странах и по вопросу о равном отношении ко всем религиям. Наибольшее число несогласных в Польше (46%) и Египте (45%), далее следуют Россия (44%), Украина (40%), Палестина (36%), Азербайджан (31%), Франция (28%), Германия, Иордания, Южная Корея – по 26%, Италия (25%), Британия (22%).

Источник: Интерфакс-Религия

БРИТАНЕЦ ОТКАЗАЛСЯ

САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ АВТОБУСА

С РЕКЛАМОЙ АТЕИЗМА

Водитель из британского Саутгемптона отказался садиться за руль автобуса, на борту которого было написано: “По всей видимости, бога нет. Хватит беспокоиться, наслаждайся жизнью!”.

Рон Хитер исповедует христианство, и, по его словам, он испытал “шок” и “ужас”, когда увидел, что ему предстоит вести на маршрут автобус с такой надписью. Позже он согласился вернуться к работе при условии, что ему придется водить такие автобусы лишь в тех случаях, когда все остальные окажутся недоступны.

Компания First Bus, которой принадлежат автобусы, выступила с официальным заявлением, в котором говорится, что она занимает нейтральную позицию по отношению ко всем товарам, услугам и идеям, реклама которых может появиться на автобусах.

Рекламная кампания с атеистическими лозунгами была запущена в конце 2008 года на средства частных лиц. Идеолог кампании журналистка Эриан Шерин заявила, что ей пришла в голову мысль о пропаганде атеизма, когда она увидела христианскую рекламу с описанием адских мук для неверующих.

В настоящее время атеистическими лозунгами украшены 200 автобусов в Лондоне, а также 600 транспортных средств в других регионах Англии, Шотландии и Уэльса.

Источник: LENTA.ru

УЧЕНЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ: ВСЕЛЕННАЯ СОЗДАНА

НЕ СЛУЧАЙНО

Два скромных на первый взгляд открытия американских астрономов из NASA могут перевернуть все устоявшиеся представления о Космосе и месте человека в нем. Устоявшиеся представления о рождении Вселенной из Большого Взрыва поставлены под сомнение исследовательской группой центра космических полетов NASA имени Годдарда: аэростатный радиометр ARCADE (Absolute Radiometer for Cosmology, Astrophysics, and Diffuse Emission) выявил аномально мощный шумовой спектр реликтового излучения, пронизывающего Вселенную. Вместо того, чтобы располагаться неупорядоченно, как это и должно быть после Большого Взрыва, области излучения, «холодные» и «теплые», выстроены в определенной последовательности, которую космолог Жоао Магейжу назвал «Осью зла». Второе открытие, еще более простое, удивительным образом дополняет вопрос о Большом Взрыве. В рамках проекта Galaxy Zoo выяснилось, что доля спиральных галактик, видимых с Земли, как закрученные по часовой стрелке, не соответствует доле закрученных в противоположную сторону. На самом деле подобных галактик должно быть поровну, что обусловлено позицией наблюдателя. Так, например, в северном полушарии вода уходит в водосток по часовой стрелке, а в южном – против часовой. То же должно происходить и с рассматриваемыми спиральными галактиками. Второе открытие может свидетельствовать о том, что Земля расположена во Вселенной уникальным, заранее обусловленным образом, который и дает нам возможность видеть то, чего в Космосе быть не должно. Если же попытаться представить, что оба открытия взаимосвязаны и найдут свое научное обоснование, это может означать только одно: подтверждение геоцентрической системы мира, уникальность Земли во Вселенной и неслучайное происхождение нашего мира. Шансы доказать существование Бога сегодня велики, как никогда, сообщает CNews.

Источник: www.vz.ru