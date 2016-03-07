У меня много любимых книг. Есть книги, которые потрясли меня настолько, что я могу говорить, что они изменили мою жизнь. Многие из них — книги духовные, которые переворачивают твоё мировоззрение с ног на голову, которые помогают тебе обрести смысл жизни. Но есть среди них одна — сугубо женская, сугубо практическая. И именно ей я обязана своим счастьем в личной жизни. Это книга «Очарование женственности».

Я знаю, что вокруг неё есть много споров и разных мнений. Есть люди, которых абсолютно не устраивает тот подход к жизни, который предлагает автор. Я бы, наверное, тоже не рекомендовала безоговорочно следовать всему, о чём там говорится. Но стоит лишь понять основной принцип, после которого меняется жизнь.

У меня был молодой человек, которого я очень любила. Но вот наши отношения… если вкратце, они были не идеальны. Я имела своё мнение на большинство обсуждаемых вопросов, я любила спорить, доказывать свою правоту, давать рекомендации и советы, критиковать. И искренне считала, что это правильно. Я умна, и мой парень должен этим гордиться, это уважать и прислушиваться к моему мнению: поменять работу на другую, больше не надевать ту ужасную синюю рубашку, откладывать деньги на отпуск и обязательно посвящать меня во все свои дела. Я очень его любила и очень хотела, чтобы с моей помощью он стал лучше. Он же думал совершенно по-другому, мы ссорились, я переживала, но продолжала гнуть свою линию. На всякое «помолчи» и «не спорь» закатывала истерику. «Марина, с тобой очень сложно», — однажды сказал Вадим. И только тогда я задумалась… Именно тогда мне попала в руки эта книга.

За первую же ночь я прочитала треть книги. То, что я прочитала, настолько меня ошеломило, что я не переставала задавать себе вопросы: почему он до сих пор со мной? Почему не бросил меня раньше? Зачем терпел моё отвратительное поведение?

Содержание книги было настолько противоположно тому, что было в моей голове до этого, что я не переставала восхищаться. Сама мысль о том, что мужчина может предпочесть девушку, которая его уважает, самой умной и красивой девушке, повергла меня в шок. Когда я читала о мужском достоинстве, я приходила в ужас от того, что моё поведение оскорбляло его больше, чем любые оскорбительные слова.

Но самое главное, что я поняла две истины….

1. То, как себя ведёт мужчина, — это целиком и полностью его зона ответственности и ни в коей мере не моя. Я не имею права изменять его. Мне нужно его принять таким, какой он есть. Принять — это значит не пилить, когда, с твоей точки зрения, он поступает неверно, Принять — значит не критиковать, а давать советы лишь тогда, когда тебя о них спрашивают. Принять — значит замечать достоинства и закрывать глаза на недостатки.

2. Вместе с тем нужно признать, что мужчина — главный в семье (отношениях). Да, возможно, он не всегда прав. Но он всё равно остаётся главным. Он имеет право принимать окончательные решения именно потому, что он мужчина. Именно потому, что он мужчина, вам нужно его решения уважать.

В книге очень много историй реальных женщин о том, как эти принципы изменили их жизнь. Я взахлёб читала эти опыты. Мне казалось, что так никогда не будет со мной, что я сказала уже слишком много и уже ничего не исправишь. Но всё-таки решила попробовать…

Сначала было трудно, ведь всю жизнь я поступала по-другому, иногда было очень сложно вовремя закрыть рот, сложно говорить спокойным голосом, когда хочется кричать. Но книга настолько вдохновляет, что её советы очень быстро входят в привычку. Уже через неделю я была гораздо более счастливой.

Я была так восхищена этой книгой, что мне хотелось купить десятки экземпляров и раздарить всем своим знакомым. Меня часто спрашивали: «Но ведь получается, ты стольким жертвуешь, ты постоянно должна себя смирять». Ещё больше я читала негативных отзывов в интернете, но в ответ могла только улыбнуться. Мои дорогие, единственное, чем я пожертвовала, был мой эгоизм. Жить без него не проще, но намного лучше. Да, я перестала доказывать свою правоту и стала больше слушать, но взамен я получила отношения, о которых я мечтала. Да, это достойная жертва. Кроме того, переделать мужчину — не самая простая задача, и когда я отказалась от неё, у меня как будто упал груз с плеч (и появилось много свободного времени 🙂 В общем, дорогие девушки, девочки и женщины, если вы хотите, чтобы ваши отношения приносили вам счастье, прочитайте эту книгу. Да, вполне возможно, сначала она вам не понравится. Скорее всего, там встретятся принципы, которые заставят идти на некоторые жертвы. Но цена так высока, что стоит попробовать. К тому же множество женщин, к которым присоединяюсь и я, скажут вам, что это работает.

Марина Киселёва

Источник: 7D формат

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2016 г.