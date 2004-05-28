«Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: «Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»

Юноша, задавший вопрос Иисусу, был одним из местных начальников. У него имелось богатое имение, и он занимал высокое положение в обществе. Он искренне и серьезно спросил о том, что является самым важным для души каждого человека.

«Что ты называешь Меня благим? – отвечал Иисус. – Никто не благ, как только один Бог». Иисус хотел испытать искренность этого начальника и выяснить, что он имеет в виду, называя Его благим. Понимал ли он, что Тот, с Кем он разговаривает, был Сыном Божьим? Что таилось в глубине его сердца?

Этот начальник высоко ценил собственную праведность. Он и мысли не допускал, что у него есть какие-то недостатки, но полного удовлетворения не испытывал. Он чувствовал потребность в том, чем он не обладал.

Иисус ответил ему, что если он хочет наследовать вечную жизнь, то должен выполнять заповеди Божьи, которые показывают обязанности человека по отношению к своим ближним. Начальник ответил положительно: «Все это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне?»

Христос посмотрел в глаза этому молодому человеку, как бы читая его жизнь и испытывая его. Он полюбил этого юношу, и Ему очень хотелось дать душе его мир и благодать, и радость, которые существенно изменили бы его. «Одного тебе недостает, — сказал Он, — пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мной, взяв крест» (Марка 10:21).

Христа влекло к этому юноше. Искупитель страстно желал помочь ему осознать необходимость посвятить себя Богу и проявить христианскую доброту. Если бы он подчинился руководству Христа, то смог бы сделать немало добра. Христос, вникнув в его характер, полюбил его. В сердце начальника пробудилась ответная любовь ко Христу, потому что любовь порождает любовь. Иисус хотел найти в нем Своего единомышленника. Тому недоставало только одного, но это и было жизненно важно. Чтобы принять любовь Божью, он должен был отказаться от всепоглощающей любви к самому себе. Потворство своим желаниям укрепило бы в нем эгоизм, все его естество извратилось бы.

Христос испытал этого человека, предоставив ему возможность выбирать между небесным сокровищем и мирским величием. Христос фактически предложил ему: «Избери себе ныне, кому служить» (Иисуса Навина 24:15). Выбор он должен был сделать сам.

Начальник быстро понял, что имел в виду Христос, и сильно опечалился. Он мечтал о небесных сокровищах, но хотел иметь и мирские блага, которые ему могло доставить его богатство. Ему хотелось обрести вечную жизнь, но совсем не хотелось чем-либо жертвовать ради этого, и он, опечаленный, отошел, «потому что у него было большое имение».

Уверенный, что соблюдает Закон Божий, молодой иудей обманывался. Как оказалось, его кумиром было богатство. Он не мог следовать заповедям Божьим, поскольку мир занимал в его сердце первое место. Он любил дары Божьи больше, чем Самого Подателя их. Христос предложил юноше стать Его последователем. «Следуй за Мною», — сказал Он. Но Спаситель значил для него меньше, чем видное положение в обществе. Слишком велик казался риск – отдать свои весьма ощутимые земные сокровища за невидимые сокровища на небесах. Он отверг предложенную ему вечную жизнь и ушел прочь.

Через это тяжелое испытание проходят тысячи людей, выбирая между Христом и миром. И многие избирают мир. Подобно этому богатому юноше они отворачиваются от Спасителя, не желая повиноваться закону и жить в согласии с ним. Господь установил Свое мерило для всех, кто хотел бы стать подданным Его Царства. Молодой начальник ответил Христу: «Нет, я не могу отдать Тебе все». Не говорим ли мы то же самое? Многим может показаться слишком большой жертвой оставить все, чтобы последовать за Христом. Но все, возложенное на нас Богом, Спаситель стремится разделить с нами. Господь дал нам все необходимое, чтобы творить Его волю на земле, и Христос предлагает воспользоваться этими средствами. Только так Он может спасти нас.

Суть учения Христа сводится к отказу от своего «я». Призыв к самоотречению нередко звучит слишком категорично, но не существует другого пути спасти человека, как только отсечь то, что может пагубно отразиться на характере.

Последователи Христа, возвращая все, что Ему принадлежит, собирают себе сокровища, которые будут вручены им, когда они услышат слова: «Хорошо, добрый и верный раб!… войди в радость Господина твоего, Который вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Матфея 25:23; Евреям 12:2). Радость видеть искупленные души, души спасенных навеки – это награда всем идущим по стопам Того, Кто сказал: «Следуй за Мной!».

Евангелия от Матфея,19:16-22; от Марка, 10:17-22, от Луки, 18:18-23

Подготовила И. Беднякова

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» май 2004 г.