Откуда пришла традиция купания в проруби?

Крики, громкий смех, колющий мороз, глаза, полные восторга, взъерошенные мокрые волосы, скользкий лёд и сладкий горячий чай. Всё это — крещенское купание в проруби! Хотя купанием это сложно назвать, это скорее мгновенное окунание и убегание в тёплые объятия сухого полотенца. Но бывает, что среди обыкновенных смертных находятся матёрые и закалённые опытом «моржи», для которых купание в проруби ничем не отличается от купания в ванне с пеной и резиновыми уточками. Какая же это замечательная традиция — закаляться в проруби на крещение! Но каковы её истоки? Кто придумал и закрепил эту идею в наших умах? Давайте разберёмся в этом вопросе.

Упоминания об этой традиции можно найти в русской классической литературе, например, у Куприна и Шмелёва. Вот небольшой пример из произведения Даля: «В иордани купаются, кто о святках рядился». «Кто о святках рядился» — то есть те, кто на святки участвовал в массовых игрищах, надевал маски, ходил колядовать, словом, грешил, как мог. И купание в ледяной воде, которая, как принято считать, в крещенскую ночь становится святой — это способ очиститься от грехов. Другим купаться было необязательно.

Но это не самые глубокие истоки, которые мы можем найти. Существует несколько теорий происхождения бодрящей до костей традиции. Согласно первой теории, во времена древних скифов существовал обряд, во время которого младенцев погружали в ледяную воду, чтобы закалить и приучить к будущей суровой жизни и не менее суровой природе. По следующей теории, обряд купания в проруби берёт своё начало от Ивана Грозного, который заставлял своих бояр снимать их шикарные шубы и нырять в прорубь, делая вид, что это для них легко и просто. Причём делал он это не в рамках православия, а в честь воинских традиций.

Любопытный момент: само мероприятие по окунанию в воду, которое называют крещением, к русскому слову «крест» отношения не имеет. Русское слово «крещение» происходит от древнерусского слова «крес», означающего «огонь» (корень как в слове «кресало» — огниво, кремень для высекания огня). То есть слово «крещение» означает «возжигание». Первоначально оно относилось к языческим инициатическим обрядам, призванным в определённом возрасте «возжечь» в человеке «искру божию», которая в нём есть отроду. Таким образом, языческий обряд крещения означал (или закреплял) готовность человека к поприщу (военное искусство, ремесло).

Ну вот, мы с вами немного и разобрались в вопросе происхождения такой экстремальной традиции. Осталось разобраться с последним вопросом. Обязан ли верующий человек следовать этой традиции?

Случается иногда встретить очень фанатичных людей, которые считают купание в проруби обязательным ритуалом, без совершения которого верующим вас назвать нельзя. Но так ли это? Протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Троицы Живоначальной в Хохлах, духовник Свято-Владимирской православной гимназии считает: «Я как-то особо не озадачиваюсь вопросом ночных крещенских ныряний. Хочет человек, пусть ныряет, не хочет — пусть не ныряет. Только какое отношение ныряние в прорубь имеет к празднику Богоявление Господне? Для меня эти окунания — просто развлечение, экстрим. Наши люди любят что-нибудь такое необыкновенное. В последнее время стало модно нырнуть на Крещение в прорубь, затем выпить водки, а потом всем рассказывать о своём благочестии. Такая русская традиция, вроде кулачных боев на Масленицу, к празднованию Крещения имеет ровно такое же отношение, как и кулачные бои к празднованию Прощённого воскресения».

Теперь вы знаете о происхождении традиции купания в проруби, а вот следовать ей или нет, это вопрос лишь вашего личного желания. Хорошего вам настроения и приятной зимы!

Андрей Меркулов

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.