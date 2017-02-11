Папа, где ты?

В книге «Мой отец, мой сын» приведено 28 примеров, где описаны отношения отцов с сыновьями. Самое поразительное, что практически во всех случаях, даже если отец добр к ребёнку, создаётся впечатление, что дети недополучают отцовской любви. Все дети ощущают её недостаток. Это доказывает, что в отношениях детей с отцами есть какой-то изъян, даже в «нормальных семьях».

Многие исследователи определяют два вида безотцовщины: она может быть явной и скрытой. У явной безотцовщины могут быть разные причины. Отец может умереть прежде, чем ребёнок вырастет. Некоторые отцы оставляют своих детей, бросая семью и зачастую обрекая её на бедность.

Отцы, злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, не способны осознанно общаться со своими детьми. Их поведение может приносить вред семье и повлечь за собой не только крупные денежные затруднения, но и подорвать эмоциональное здоровье всех членов семьи. По сути, это «антиотцы» — психические чёрные дыры, пожирающие силы своих детей. Таковы же отцы, подвергающие детей физическому или сексуальному насилию. Многие отцы, не оказывая на детей физического насилия, тем не менее, оскорбляют их словесно, подвергая насмешкам и издевательствам.

Некоторые дети, испытывая влияние неуверенного в себе отца, не способны самостоятельно определить свой жизненный путь. Кто-то не может выйти на контакт с папой, потому что его требования представляются суровыми и недостижимыми.

Отцы, которые чрезмерно заняты на работе, выходя на пенсию, могут оказаться эмоционально оторванными от семьи, что порождает пустоту в душе ребёнка.

Согласно штампу, навязываемому западной культурой, настоящий мужчина никогда не плачет и не проявляет своих эмоций. В результате, целые поколения наших детей вырастают, так и не ощутив любви отца, не испытав с ним эмоционального контакта.

Последствия такого «отцовского вакуума» могут быть непредсказуемы. Беседуя с психологами, работниками социальной сферы, психиатрами, священниками и школьными учителями, я непрестанно слышу от них о том, что люди нуждаются в исцелении от последствий, вызванных отстранённостью от отца. Такая отстранённость влияет на вашу работу, любовь, эмоциональную жизнь и самосознание.

Всякому, кто недополучил отцовской любви, обращены слова Божьи: «Ты сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение». Ощутите громадное величие Бога и значимость Его слов для себя. Бог — Создатель, Бог морей и небес считает вас Своим ребёнком!

Тот, кто твёрдо уверует в это, не сможет жить по-старому. Его мышление изменится, потому что его сиротские чувства растают. Он будет совершать дела, на которые не был способен. Любовь и отцовская забота Бога способны устранить все страхи и сделать вашу жизнь действительно достойной жизнью. Если в детстве вы не испытывали радости, испытайте её сейчас. Побудьте малышом. Отбросьте серьёзность или постоянную потребность быть безупречным, угождать другим, знать всё на свете или работать до изнеможения.

Детская лёгкость и азарт напоминают мне, что нам надо идти к Богу, уподобившись маленькому ребёнку — ребёнку, живущему без страха, ребёнку, окутанному радостью.

Подготовил Михаил Волгин

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.