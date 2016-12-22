Паста из фиников для вафельных тортов

Состав:

  • Финики очищенные — 500 г,
  • арахис —  2/3 стакана,
  • ваниль,
  • заготовки для вафельных тортов.

Приготовление:

Для приготовления пасты необходимо взять 700 – 750 г неочищенных фиников, тщательно вымыть в горячей воде, удалить косточки. Очищенные финики переложить в небольшую кастрюлю, добавить 1 стакан воды, поставить на огонь, довести до кипения, убавить огонь и тушить при закрытой крышке 10 минут.

Арахис подсушить в духовке и очистить, измельчить в блендере с «S-образным» лезвием. Также арахис можно измельчить ножом или в кофемолке до средней крошки.

Далее соединить в блендере с «S-образным» лезвием финики, арахис, ваниль и начать взбивать, добавляя воду до нужной консистенции (около 1 стакана). Пасту можно взбить и ручным блендером. Для приготовления торта пасту из фиников желательно охладить и промазать все вафельные пластины.

www.dorogazhizni.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.

Рекомендуем прочитать

  • ПхалиПхали Пхали  Состав: 0,5 кг капусты или свеклы, или баклажанов, или фасоли стручковой (можно суповой), 1 стакан грецких орехов (можно фундук), 2 ст. ложки сока лимона, 2-3 пучка кинзы, 1-2 […]
  • РецептыРецепты Целебный овощной отвар Состав: 200 г. сельдерея, 200 г. моркови, 100 г. петрушки, 100 г. лука-порея, 1,5 л воды, соль по вкусу. Коренья вымыть, очистить, нарезать. Залить кипятком, […]
  • Картофель, фаршированный грибамиКартофель, фаршированный грибами Вам понадобится: белые грибы, репчатый лук, несколько крупных отваренных до полуготовности картофелин, молоко, растительное масло, зелень, болгарский перец, […]
  • Суп «Полевица»Суп «Полевица» Суп «Полевица» Когда в вашем распоряжении нет огородной зелени и овощей, можно приготовить суп из дикорастущих растений: крапивы, белой съедобной лебеды, сныти, борщевика, щавеля, кислицы […]