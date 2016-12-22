Паста из фиников для вафельных тортов

Состав:

Финики очищенные — 500 г,

арахис — 2/3 стакана,

ваниль,

заготовки для вафельных тортов.

Приготовление:

Для приготовления пасты необходимо взять 700 – 750 г неочищенных фиников, тщательно вымыть в горячей воде, удалить косточки. Очищенные финики переложить в небольшую кастрюлю, добавить 1 стакан воды, поставить на огонь, довести до кипения, убавить огонь и тушить при закрытой крышке 10 минут.

Арахис подсушить в духовке и очистить, измельчить в блендере с «S-образным» лезвием. Также арахис можно измельчить ножом или в кофемолке до средней крошки.

Далее соединить в блендере с «S-образным» лезвием финики, арахис, ваниль и начать взбивать, добавляя воду до нужной консистенции (около 1 стакана). Пасту можно взбить и ручным блендером. Для приготовления торта пасту из фиников желательно охладить и промазать все вафельные пластины.

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.