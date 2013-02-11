Пчела — величайшее Божье чудо

Мир растений и животных демонстрирует поразительные примеры проектирования высочайшего уровня. Гениальные решения в природе свидетельствуют о Разуме неизмеримо более могущественном, нежели разум человека. Пример тому — пчёлы.

Архитектурный шедевр — соты. Почему они шестигранные? Потому что это идеальная геометрическая форма для максимального использования площади. Такие соты можно построить с наименьшим количеством материала. Кто подсказал это пчеле? Стенки ячеек пчелиных сотов толщиной семь сотых миллиметра настолько прочны, что 1 кг сотов выдерживает 25 кг мёда. Угол наклона сотов в 13 градусов по отношению к земле предотвращает вытекание мёда. Случайно ли это? Интересно, что медоносные пчёлы начинают строить соты из разных точек, безупречно завершая работу без всяких изъянов в строительстве. Кто же руководит их работой?

Описан удивительный случай. В начале 18 века математики путём дифференциального расчёта нашли, что для построения ячейки, имеющей в основании шестиугольник, с наименьшим количеством материала необходимо, чтобы большой угол был 109? 26?, а малый 70? 34?. Когда измерили углы в пчелиных сотах, оказалось, что эти углы составляют 109, 28, и 70, 32. Разница небольшая, но попытались найти причину расхождений. И выяснилось, что ошибка математиков объясняется неточностью логарифмических таблиц того времени. Так пчёлы в 18 веке «уточнили» логарифмические таблицы.

Медоносная пчела — отличный летун. Она может совершать мгновенный вертикальный взлёт и посадку, зависать в воздухе со взмахом крыльев 240 – 260 раз в секунду. А груз может поднимать равный весу собственного тела. Современным грузовым самолётам далеко до этой пропорции.

Совершенно поразительны некоторые особенности жизни пчёл. Медоносная пчела, нашедшая на расстоянии нескольких километров луг с цветами, возвращается в улей и сообщает остальным пчёлам информацию о его местонахождении, а также о количестве и качестве нектара. При этом, она совершает причудливый танец на сотах: описывает восьмёрки так, что их ось указывает направление к цветущему лугу (если нектар на расстоянии меньше 85 м, танец — круговой). Остальные пчёлы запоминают угол между направлением на цель и солнцем и летят за нектаром, сохраняя этот угол. А расстояние до цветов обратно пропорционально количеству восьмёрок и количеству покачиваний брюшком (логарифмическая зависимость). Длительность танца зависит от величины запасов найденного нектара. Поразительно, что при этом смещение солнца отразится на оси выписываемой восьмёрки: ось сдвинется на тот же градус, что и солнце. Интересно, что пчёлы из разных географических мест могут не понимать танцы друг друга и что, собрав нектар с цветка, медоносная пчела оставляет пахучую отметку — информацию для других пчёл о том, что цветок пустой.

Можно ли представить себе, что все многочисленные особенности пчёл, их язык общения в танцах, их деятельность по превосходной организации жизни в улье, включая вентиляцию, уборку, дезинфекцию, поддержание определённой температуры и многое другое, возникли случайно, шаг за шагом? Будь это так, пчелиная семья давно бы вымерла в своём эволюционном развитии, потому что все феноменальные способности и умения пчёл по отдельности или в зачаточном состоянии им не нужны, поскольку либо бесполезны, либо являются обузой. А значит, пчелу в полной завершённости замысла сотворил Всемогущий Создатель. Другого варианта просто нет.

По книге кандидата биологических наук Елены Титовой «Я восхищаюсь делами рук Твоих»

Газета «Сокрытое Сокровище» №2 (190) февраль 2013 г.