Пхали

Состав: 0,5 кг капусты или свеклы, или баклажанов, или фасоли стручковой (можно суповой), 1 стакан грецких орехов (можно фундук), 2 ст. ложки сока лимона, 2-3 пучка кинзы, 1-2 пучка зеленого лука (можно репчатый лук), специи по вкусу (циха-сунели)

Капусту или фасоль, или свеклу хорошо отварить. Перекрутить через мясорубку капусту и орехи, если свекла — натереть на мелкую терку. Кинзу и зеленый лук мелко нарезать и соединить с капустной массой, посолить, добавить лимонный сок, специи и хорошо вымешать. Настоять в холодильнике 3 часа. Можно подавать как самостоятельное блюдо или бутерброды, намазанные на хлеб.

Протертый гороховый суп с хлебом

Состав: 5 л. воды, 5 картофелин, 2 стакана гороха, 1 большая луковица, 1 морковь, 4-5 шт лаврового листа, половина головки чеснока.

Залить горох холодной водой, довести до кипения, слить и заново залить холодной водой. Как закипит, добавить лук и варить горох до готовности. Затем добавить нарезанный сломкой картофель, натертую на терке морковь, посолить. Когда будет готов картофель положить масло, лавровый лист, толченый с небольшим количеством соли чеснок. Как закипит — выключить.

Состав: на 200 г пшеничного хлеба: 2 л протертого горохового супа, 2 луковицы, 2 ст. ложки растительного масла, 4 ст. ложки мелко нарезанной зелени петрушки, укропа, сельдерея.

Пшеничный хлеб нарезать на мелкие кусочки, размочить в воде, обжарить на масле и залить протертым гороховым супом. Добавить жареный лук, зелень и снять с огня.

Запеканка с луком и макаронами

Состав: на 200 г тертого мякиша пшеничного хлеба: 2 средние луковицы, 150 г макарон, 1 ст. ложка растительного масла без запаха, соль, перец, зелень по вкусу.

Сварить макароны, откинуть на дуршлаг и, когда остынут, натереть на мелкие кусочки. Добавить мелко нарезанный обваренный кипятком репчатый лук. Тертый мякиш пшеничного хлеба смешать с мукой, солью, перцем, зеленью петрушки и макаронами. Выложить массу в сковороду, смазанную растительным маслом и поставить в нагретую духовку на 10-15 мин.

Сладкий десерт

Состав: (на четыре порции) два лимона, несколько яблок (в зависимости от их размера 2-5 шт.), грецкие орехи, 2-3 столовые ложки сахара, карица, ванилин. Лимоны помыть, разрезать на две части и вытащить содержимое, оставив корочу в виде чаши. Яблоки мелко порезать или натереть на тёрке, добавить к ним сахар или мёд по вкусу, немного карицы, ванилина, несколько капель лимонного сока и протёртые орехи. При желании, в полученную смесь можно добавить протёртую свеклу для придания цвета. Полученную смесь выложить в формы из кожицы лимона и запекать пол часа в духовке.