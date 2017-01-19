Художественный фильм «По соображениям совести» завоевал девять австралийских кинопремий

Фильм получит «Золотого глобуса» в трех номинациях — будет ли «Оскар» следующим?

«По соображениям совести» — фильм, который рассказывает историю Адвентиста седьмого дня Десмонда Досса, человека, отказывавшегося от военной службы — собрал вместе ведущие кино- и телевизионные награды Австралии.

Кроме того, фильм был номинирован на три награды «Золотой глобус» членами Голливудской ассоциации иностранной прессы, и, как полагают, является реальным претендентом в нескольких номинациях на премии американской киноакадемии, в народе известной как «Оскар». Американский Институт кинематографии назвал его «Фильмом года».

Фильм «По соображениям совести» выиграл в общей сложности девять наград австралийской Академии Кино и Телевизионных Искусств (AACTA): пять представлены 7 декабря в Сиднее и четыре ранее на неделе. Он отмечен как лучший фильм, лучший режиссер, лучший ведущий актер, лучший актер второго плана, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж, лучший звук, лучший производственный дизайн и лучшая операторская работа.

Принимая награду лучшего режиссера, Мел Гибсон сказал, что чувствовал себя «по-настоящему чтимым и у него перехватило дыхание».

«Я должен быть благодарен Австралии за производство фильма», сказал он. «От начала до конца это — отечественный продукт».

Говоря из Лос-Анджелеса, Эндрю Гарфилд, игравший Досса в фильме, выразил благодарность за то, что был награжден как лучший актер. Гарфилд также был номинирован на премию Гильдии актеров за лучшую мужскую роль.

«Было огромным удовольствием работать в этом фильме», сказал он. «Я чувствую себя очень странно, получая награду за то, что является настоящей радостью для меня».

Фильм «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge) рассказывает историю Досса, первого человека в американской истории, отказывавшегося от военной службы, который был награжден Почетной медалью Конгресса. Адвентист — армейский медик пережил и выдержал взрывы снарядов, гранат и пули снайперов, лично эвакуируя раненых из-за линии фронта во время Второй мировой войны. Ему приписывают спасение, по крайней мере, 75 жизней.

Трейси Бридкатт, Adventist Record

По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2017 г.