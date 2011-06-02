Почему задерживается Пришествие Христа?

Многие предсказатели называют даты, но они не сбываются.
Действительно, Бог назначил определенный день, чтобы судить Вселенную. Но все человеческие попытки установить дату этого события никогда не увенчаются успехом. Потому что Сам Иисус Христос сказал: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Матфея 24:36). Любые предсказания о точном времени конца света являются обманом, потому что Бог не открыл этого ни одному из людей. «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деяние 1:7).
Поскольку «приглашение на Божий суд» должно прийти неожиданно, Библия советует нам жить так, чтобы быть готовым к встрече с Богом каждый день.
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