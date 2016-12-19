Подарок для лучшего Друга

Трудолюбивая хозяюшка Зима покрыла всю землю белоснежно-серебристым ковром. Лёгкие пушинки задорно кружились в воздухе и плавно опускались на землю. Было видно, что приближается Новый год, а с ним и Рождество.

Десятилетняя Юлечка с нетерпением ждала день рождения своего лучшего Друга Иисуса и приготовила Ему подарок. Она нарисовала картинку, на которой в яслях лежит маленький Иисус, а вокруг находятся коровы, лошади, козы, овечки и ослики. Но Юля не знала, каким образом вручить Ему подарок, ведь Иисус живёт на небе. Это Юля прекрасно знала, поэтому она сочла нужным завернуть свой рисунок в красивую узорчатую фольгу и положить в подарочную разноцветную коробку. Маленькая выдумщица не нашла больше другого способа вручить свой подарок Иисусу, как подбросить его высоко в небо. Но, как известно, всё, что подбрасываешь вверх, непременно возвращается обратно. Юля очень огорчилась, так как подумала, что Бог не принял её подарок. «Может, Иисусу мой рисунок вовсе не нужен, — гадала девочка. — Или я некрасиво его нарисовала? А может, у Него тысячи таких рисунков, ведь Он Всемогущий и лучший Творец».

В канун Рождества Юлечка подошла к папе и спросила:

— А ты приготовил подарок Иисусу?

— Ну… я приносил Богу пожертвования, старался слушаться Его во всём. А Ему это так приятно!

— Ага, значит, Иисусу деньги нужны… А я-то думала, Ему приятны мои рисунки…

— Погоди, доченька, о чём это ты?

Юля с радостью всё поведала папе.

— Моя дорогая, это совсем не так! Но то, что подарок тебе вернулся, должно быть наглядным уроком, что кто будет давать, тому и дастся, вернётся. Бог очень любит щедрых. Но ты не думай, что Ему невозможно подарить изделие твоих рук. Иисус невидим, но Он всегда присутствует в тех домах, где царит добро. Иисус сказал: «Если что-то сделаете брату Моему меньшему, то сделаете Мне». Мы должны и другим делать приятное, тогда и Христу понравится.

Пусть рождение Иисуса будет для нас особым праздником. Он пришёл в этот мир спасти нас, всегда слушайтесь Его и делайте Ему приятное!

Лиза Устимец, г. Запорожье, Украина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.