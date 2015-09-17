Иван Вельгоша, бывший исполнительный секретарь Западно-Российского Союза церквей христиан адвентистов седьмого дня (ЗРС), избран президентом ЗРС на съезде, проходившем 15 сентября 2015 года в Москве.

Делегатов съезда, прибывших со всех уголков Западной России, удивило редкое единодушие, которое царило в избирательной комиссии. «Я на съезде ЗРС четвёртый раз, — поделился своими впечатлениями проповедник из Чебоксар Андрей Васенёв, — но не помню случая, чтобы выборы президента проходили так быстро. Случалось, что избирательная комиссия предлагает съезду кандидатуру президента лишь к концу первого дня работы, а в этот раз не прошло и часа, как комиссия уже предложила кандидатуру для голосования».

На съезде присутствовали 118 делегатов, представлявшие все территории Западной России, 25 из них (равное количество от каждого территориального объединения церквей) вошли в состав избирательного комитета, задачей которого являлось, взвесив все мнения, предложить съезду для голосования кандидатуры на выборные должности: президента, исполнительного секретаря, казначея и руководителей отделов ЗРС. Кандидатура Ивана Вельгоши была принята съездом подавляющим большинством голосов (115 — за, 3 — против).

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Иван Ильич Вельгоша имеет большой опыт и пасторской, и административной работы. До избрания в 2010 году исполнительным секретарём ЗРС он совершал служение президента Северо-Западного Объединения (г. Санкт-Петербург). На протяжении последних 4 лет он был также членом Попечительского Совета редакции газеты «Сокрытое Сокровище».

Иван Вельгоша родился в 1969 году в христианской семье, претерпевшей в советские времена немало трудностей из-за своей веры. Его старшие сёстры — Наталья Щеглова (доктор практического богословия, поэтесса, преподаватель) и Галина Штеле (доктор практического богословия, преподаватель) — известные и уважаемые люди не только среди христиан-адвентистов.

Служение исполнительного секретаря ЗРС съезд поручил Александру Васильевичу Жукову, а казначея — Владимиру Михайловичу Вачеву. Братья сердечно поблагодарили за труд предыдущих руководителей — президента И. В. Красильникова и казначея Г. И. Головача.

Хорошим наставлением на предстоящие пять лет работы вновь избранному президенту ЗРС и другим руководителям будут слова его отца Ильи Ивановича Вельгоши, опубликованные в только что вышедшем фотоальбоме адвентистских пасторов-ветеранов: «Желаю руководителям церкви пережить личную Гефсиманию и личную пятидесятницу, выйти из зоны комфорта и принять простоту Христову, сделаться учениками Христа, а не только проповедовать об этом».

Информационная служба «Сокрытое Сокровище»

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2015 г.

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