Протесты против легализации гей-браков на Тайване

Тысячи людей вышли на улицы Тайбэя — административного центра Тайваня, чтобы выразить протест против планов властей легализовать однополые союзы.
Акция развернулась у здания парламента, где обсуждается соответствующий законопроект. Организаторы протеста призвали провести референдум по этому вопросу. К акции присоединились участники Христианского альянса, которые прибыли в Тайбэй с юга острова.
У здания также собралась немногочисленная группа сторонников гей-союзов, которые держат в руках флаги с ЛГБТ-символикой.
В случае принятия закона Тайвань станет первым регионом Азии с узаконенными однополыми «браками».
Источник: sedmitza.ru
Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.
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