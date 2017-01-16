Протесты против легализации гей-браков на Тайване

Тысячи людей вышли на улицы Тайбэя — административного центра Тайваня, чтобы выразить протест против планов властей легализовать однополые союзы.

Акция развернулась у здания парламента, где обсуждается соответствующий законопроект. Организаторы протеста призвали провести референдум по этому вопросу. К акции присоединились участники Христианского альянса, которые прибыли в Тайбэй с юга острова.

У здания также собралась немногочисленная группа сторонников гей-союзов, которые держат в руках флаги с ЛГБТ-символикой.

В случае принятия закона Тайвань станет первым регионом Азии с узаконенными однополыми «браками».

Источник: sedmitza.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.

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