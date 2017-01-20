Будни нашей семьи будут хоть и спокойными, но серыми и скучными, если вы не будете должного внимания уделять совместному отдыху и развлечениям.

Существенной составной частью счастливого супружества является способность получить удовольствие от общения друг с другом, находить время для веселого совместного досуга, смеяться вместе и наслаждаться присутствием своего супруга.

Поэтому с первых лет супружества старайтесь, несмотря на занятость, находить время для занятий, которые бы обогатили ваш брак, — туристических походов, пикников в любимых местах на природе, просто прогулок вдвоем, различных интересных поездок, семейных вечеров, проведенных в веселых играх.

Никогда не забывайте уделять время совместному отдыху и развлечениям. Вид этого досуга может меняться в зависимости от времени года. Летом вы можете с утра пробежаться вместе до ближайшего водоема и искупаться в бодрящей утренней воде, совершить велопрогулку, зимой регулярно ходить на лыжах или вместе кататься на коньках и санках. Эти занятия не только укрепляют здоровье, но и улучшают настроение, дают время для общения, стимулируют взаимный интерес.

В наш скоростной насыщенный век, так трудно выкроить среди дел и забот время для того, чтобы просто поговорить друг с другом не о делах, а о природе, музыке или еще о чем-то, чтобы вместе погулять или, вспомнив что-то из прошлого, посмеяться вместе. Но все-таки остановитесь, задумайтесь, весело ли вам жить друг с другом? Привнесли ли вы в последнее время в ваше супружество что-либо новое, интересное, волнующее, содержащее выдумку и приносящее вам удовольствие? Когда в последний раз вы делали что-либо со своим супругом именно для развлечения? Когда от души смеялись вместе?

Знаете ли вы, что после служителей церкви самое продолжительное супружество наблюдается у комедийных актеров? Почему? Возможно, потому, что смех помогает избавиться от излишнего напряжения. Вообще говоря, мы недостаточно смеемся и улыбаемся.

Владельцы универмагов заметили, что уровень сбыта товаров повышается на 20%, если продавцы улыбаются посетителям. Некоторые компании настаивают, чтобы руководящие работники улыбались, появляясь в дверях в начале рабочего дня. «Улыбка задает необходимый тон рабочему дню», — объяснил президент одной из компаний.

Итак, почаще улыбайтесь! Смех – это способ дать другим почувствовать, что вы рады видеть их, что дела идут хорошо и что как это прекрасно – жить! Мы можем иметь дело с серьезными вещами, но браться за них вместе не унывая, а улыбаясь. Смех – это прекрасное успокаивающее средство в трудной ситуации. Если вы научитесь смеяться и не делать трагедии из ошибок, атмосфера в доме чудесным образом изменится.

Улыбка – это способ отражения мыслей на вашем лице. Это способ сказать другим, что вы их цените, принимаете и любите. И когда вы начнете улыбаться, вы обнаружите, что другие улыбаются вам в ответ, как бы говоря: «Спасибо вам. Вы сделали мой день светлее. Вы позволили мне почувствовать, что меня замечают, мне придают значение и что ко мне не равнодушны». Нет другого такого дара, который приносил бы так много удовольствия, не стоя вам ничего, как улыбка!

Сделайте сегодняшний день счастливым для вас самих, для вашего супруга, для семьи. Появитесь с сюрпризом. Расскажите забавную историю. Задумайте какое-нибудь необычное мероприятие. Сходите в новое интересное место, на какую-нибудь встречу, лекцию. Преподнесите подарок. Улыбнитесь. Засмейтесь. Найдите время для игры.

Мы предлагаем вам несколько необычных видов досуга. Попытайтесь ими воспользоваться.

Похитьте вашу жену на миниканикулы – несколько часов днем или вечером, посвященных тому, чем ей нравится заниматься. Что бы это ни было, главное, это должно быть то, что, как вы знаете, доставит ей удовольствие. Тайно договоритесь с кем-нибудь, кто может остаться с ребенком. Только намекните жене достаточно ясно для того, чтобы она могла одеться соответственно случаю. Женщины любят сюрпризы и элемент интриги, им также нравится изменение ритма жизни на несколько часов.

Устройте торжество в честь вашего супруга или супруги. Вместе с детьми продумайте программу особого дня, когда будет и парад через весь дом с флажками и воздушными шарами в руках, и церемония вноса вкусных блюд и многое другое. Дайте волю своей фантазии.

Путешествие в прошлый год. Проведите час вместе в общей комнате, размышляя о книгах, семейных альбомах, картинах и мебели, находящихся здесь. Вспомните, откуда они пришли, что они означают для вас, мечты, связанные с ними.

Вечерняя прогулка вместе. Она поможет вашему супружеству сохранить свежесть и жизнеспособность. Поразмышляйте во время нее, идя рядом, взявшись за руки, как это было, когда вы встречались до брака.

Время воспоминаний. Вместо того, чтобы вечером смотреть телевизор, посвятите час совместным воспоминаниям о том, как вы весело, как никогда, провели время, или наоборот, чувствовали себя в самой трудной ситуации в вашей жизни, или чувствовали необыкновенную близость к Богу. Семейный альбом может помочь вам освежить вашу память.

И никогда не забывайте, что вашим спутником жизни, вашими детьми, семьей, прекрасными взаимоотношениями и благополучием вы обязаны Богу. Не забывайте возносить Творцу благодарность за Его милости. И делайте это также с радостью!

«Слово примирения»

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» февраль 2004 г.