Разочарование в любви

Первая любовь – очень сильное эмоциональное переживание. Чувство влюбленности может повлиять на учебу и на отношения в семье обоих молодых людей. Когда же первые романтические отношения заканчиваются, то обычно наступает кризис, который ведет либо к развитию более глубоких отношений, либо к расставанию.

После расставания у молодых людей наступает период психического расстройства. Отношения разорваны, а все, что осталось, – это воспоминания о том, как они рассказывали друг другу самое сокровенное и о тех чувствах, которые переполняли сердца.

Последствия разрыва отношений подростки переживают по-разному:

1. Забвение. Расставание – это всегда неприятное событие, но время способно залечить раны. Многие молодые люди приходят в себя за несколько недель.

2. Сильное отторжение. Иногда к бывшему возлюбленному возникает настоящая ненависть. Это распространенная реакция в подобной ситуации. «Он/она знает все самое личное обо мне, все мои секреты, а теперь между нами нет никаких связей». «У него/нее вовсе не осталось уважения ко мне. Теперь он/она все расскажет обо мне другим». Подобные мысли часто посещают того, кто был отвергнут.

3. Уход в себя, замкнутость. Случается очень редко, но это самый опасный вариант. Обычно наступает после нескольких случаев разорванных отношений, особенно если вы настраивались на стабильность, а отношения не продолжились. Юноша или девушка настолько расстроены, что боятся начинать строить новые отношения из-за причиненной предыдущим опытом боли. Замкнутость может затянуться на долгое время. По сути, многие одиночки – это те, кто так и остался в таком состоянии из-за неутешительного прежнего опыта.

4. Одержимость. В этом случае после прекращения отношений один из влюбленных продолжает безусловно любить другого. Он или она сохраняет безосновательные призрачные надежды начать все сначала. Одержимость, так же, как и промедление, очень опасны: и то, и другое возводят большой барьер для новых взаимоотношений.

Во время расставания люди испытывают очень сильные чувства. Поэтому глубокие переживания часто напоминают о себе. Обычно это чувство, которое время от времени нарушает обычное течение вашей жизни. Однако для других неудача в любви может стать продолжительным горьким разочарованием, которое может привести к депрессии и даже к настойчивому желанию покончить жизнь самоубийством.

Вот несколько советов о том, как справиться с такими переживаниями.

Заботься о самооценке. Из-за разочарования в любви неизбежно начинают появляться сомнения в себе. В таких обстоятельствах молодые люди нуждаются в словах, которые подчеркнут их достоинства. Также необходимо научиться управлять своими мыслями: когда комплекс неполноценности пытается в вас развиться, вы сразу же должны сказать «НЕТ!» и направить свои мысли на что-нибудь другое.

Будь постоянно чем-то занят. Чтобы предотвратить депрессию, ты должен быть постоянно чем-то занят. Особенно помогают занятия физическими упражнениями и аэробикой. Любая эмоциональная дисгармония может пройти сама по себе, если вы целенаправленно прилагаете усилия, направленные на то, чтобы поднять уровень своей энергии. И разочарование в любви не является исключением.

Распредели свое время между занятиями спортом, прогулками, помощью нуждающимся или чтением необходимой литературы. Это только несколько примеров времяпрепровождения, которое было бы очень полезно в данной ситуации.

Ищи поддержки у близких. Разговор о проблемах и чувствах, возникающих в такой ситуации, необходим, чтобы установить психологическое равновесие. Но такую «терапию» может проводить лишь тот, кто способен предложить безусловную поддержку, – например, родители, брат, сестра, близкий друг. Иногда возникает необходимость в помощи психолога. Кроме того, общаясь с другими молодыми людьми, вы сможете быстрее возвратиться к нормальной жизни.

Будь терпелив. Естественный процесс преодоления боли может продолжаться долго, но молодым людям не хватает терпения. Нужно помнить, что, подобно тому, как для заживления физической раны необходимо время, точно так же и эмоциональная рана заживает далеко не сразу.

Надежда – важный фактор успеха в борьбе с депрессией. Кроме клинической помощи, у надежды есть еще один важный фактор – духовность. Когда молодой человек поймет, что Бог не осуждает, а, наоборот, готов помочь, защитить и ободрить, то начнет возрастать в вере в Него. Молодые люди, развивая и укрепляя свою веру в Бога, могут спокойно смотреть в будущее и с миром в душе встречать неблагоприятные жизненные обстоятельства.

Когда подросток поймет, что духовная зрелость, обретаемая в свободе, – это самая лучшая гарантия умственного здоровья, то он сможет построить свою нынешнюю и будущую жизнь на твердом основании.

Насколько истинен совет Соломона: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: „нет мне удовольствия в них!“» (Екклесиаста 12:1).

Статья напечатана с разрешения издательства «Источник жизни»

по материалам книги Джулиана Мелгоса «Подросткам и родителям»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 6 (170) июнь 2011 г.