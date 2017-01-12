Родители в Великобритании опасаются прививать веру детям

Новый опрос, проведённый в Великобритании, показал, что многие родители опасаются прививать веру детям, поскольку религиозные дети становятся изгоями и посмешищем в школах для одноклассников.

Исследование, проведённое социологической службой ComRes, показало, что примерно четверть (23 %) респондентов испытывают страх, что их дети могут лишиться друзей и стать изгоями в школе, если одноклассники узнают об их вере и богобоязненности.

Данные опроса, которым было охвачено 1013 родителей, в том числе 458 христиан, 113 представителей других религий и 423 неверующих, также позволили выяснить, что 26 % родителей, кроме того, ещё и опасаются, что их дети «могут задать вопросы, на которые у меня нет ответов» в отношении веры. Кроме того, 34 % родителей обеспокоены тем, что социальные сети и средства массовой информации оказывают куда более существенное влияние на духовное формирование и верования их детей, чем их собственные наставления и увещевания.

Лишь чуть больше половины опрошенных заявили, что не испытывают никаких неудобств и проблем с вовлечением своих отпрысков в разговоры о вере, но при этом лишь около 40 % участников опроса признали, что когда-либо вообще вступали в разговоры о вере со своими детьми.

«Именно родители оказывают самое серьёзное влияние на детей в вопросах религии, и при этом решающее значение имеют искренность, чистота и глубина их собственной веры, — говорит Ник Спенсер, глава аналитической службы Theos. — В этой связи я должен отметить, что недостаточно просто называться христианином. Дети всё чувствуют, и чем более серьёзно относятся родители к собственной вере, тем больше они стремятся передать её детям, и тем больше вероятность того, что и дети приобщатся к ней».

Источник: sedmitza.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.