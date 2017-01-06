Рождество для тебя

Люба шла медленно. В канун Рождества на улицах всегда много народа. Все спешили купить подарки своим любимым и близким.

Было достаточно тепло, как только может быть тепло в зимний вечер. Падали крупные снежинки, отовсюду слышалась музыка.

Люба шла, будто не замечая всей этой предпраздничной суеты. Кто-то нечаянно толкнул её плечом и тут же извинился: «Простите, пожалуйста. С праздником вас!»

«Как я устала от этих праздников. Быстрее бы они уже закончились. Кому нужны эти подарки?! Сплошной формализм. Придумали для себя отговорку. Нет, чтобы поговорить, спросить, как дела, помочь советом, просто выслушать. Все заняты, до тебя нет дела. Говорят: «Извини, семья». Да вы не знаете, что такое семья! Семья — это двое! Рядом! Вместе! Это дети, смех, радость, счастье и море любви. Это тихий ужин, свечи, новогодние огни. Я знаю это наверняка, я видела это, когда были живы мои родители. А теперь я одна. Я знаю, что такое любить и быть любимой».

Недалеко от дома внимание Любы привлекла витрина магазина, что недавно открылся. За дверями слышалась знакомая мелодия, очень похожая на ту, что пела ей в детстве мама. За начищенным до блеска стеклом стояла пушистая ель, украшенная очень красивыми, цвета звёзд, бантами, синими шарами, отражавшими множество огней и усыпанными блёстками-колокольчиками, которые медленно покачивались. Рядом фигурки кукол изображали библейскую сцену: Ангелы возвещают пастухам рождение Мессии на фоне яркой Вифлеемской звезды. Люба задержалась у витрины.

Неожиданно на улице стало темно, и работница магазина вынесла свечи, чтобы осветить витрину. Это придало картине за стеклом особую таинственность. Пламя свечей подрагивало и, казалось, фигурки двигались.

Люба присела на скамейку напротив стекла. То, что произошло позже, перевернуло всю её жизнь.

Кто-то подошёл и сел рядом. Вероятно, его тоже привлекла эта картина.

— Как вам это? — спросил он.

— Что «это»? — не отрываясь от витрины, спросила Люба.

— Ну, вот всё это? — многозначительно пояснил мужчина.

Люба пожала плечами, пытаясь понять, о чём это он. Помолчав, незнакомец спросил:

— Что? Светит, но не греет?

Люба молчала, а он продолжил:

— Вам одиноко.

— С чего вы взяли? — возразила Люба.

— Я не «взял», я просто знаю. Вот, уже который год у этой звезды останавливаются люди. Уже не одна пара глаз всматривалась в её свет, и не одно одинокое сердце замирало, постигнув её тайну. Вы хотите спросить, в чем её тайна? Она стара, как мир, и скромна, как полевой цветок, она важна, как голодному хлеб, а жаждущему — глоток воды. Без её света всем людям на земле было бы одиноко и не было бы никакой надежды избавиться от этого одиночества.

У Любы на глазах навернулись слёзы. Незнакомец угадал: ей действительно было одиноко. Она повернулась к нему и, глядя в глаза, произнесла:

— Я думала, что смогу… сама… выдержу, …но сил уже нет.

— Конечно, не сможешь, а вот Он сможет.

Незнакомец показал на ясли за витриной магазина, в которых лежал маленький Христос.

— Имя у тебя удивительное — Любовь. Скольким оно принесло спасение от одиночества!

Неожиданно улица осветилась множеством огней. Люба взглянула на звезду за витриной. Ей показалось, что та стала светить ещё ярче и красивее. Она оглянулась на собеседника. Ей хотелось ещё поговорить с ним, но его нигде не было, а на скамейке лежал свёрток, на котором было написано: «Любе на Рождество».

Она осторожно открыла свёрток. Там лежала открытка с изображением ангела, возвещающего о рождении Мессии, и свеча в виде Вифлеемской звезды, покрытая серебристыми блёстками.

Люба раскрыла открытку и прочла:

«Это Рождество для тебя! Ты не одна — Я всегда с тобой.

Если тебе весело или в доме твоём торжество, зажги свечу и знай: Я радуюсь вместе с тобой.

Если тебе темно и страшно, зажги свечу — Я есть Свет, и тьма не объемлет тебя.

Если тебе одиноко и слёзы слепят глаза, зажги свечу, и, глядя на пламя, знай: Я по ту сторону Вселенной увижу её огонёк и приду к тебе, потому что ты дорога Мне.

А если ты зажжёшь свечу, чтобы вспомнить обо Мне, знай: Я родился и жил, чтобы ты не была одинока, чтобы ты любила и жила вечно».

Подписи не было на открытке, но Люба знала, Кто мог написать это письмо. Только Тот, Кто любил, любит, и будет любить тебя всегда.

Елена Логунова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.