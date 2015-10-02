На последней неделе августа президент Генеральной конференции Церкви христиан адвентистов седьмого дня Тэд Вилсон завёл собственные аккаунты в социальных сетях Facebook и Twitter, — сообщает Adventist News Network.

Вилсон сказал, что будет использовать свой аккаунт в Твиттере — @pastortedwilson — и свою страницу в Фейсбук — facebook.com/pastortedwilson, — чтобы делиться своими личными молитвами, любимыми цитатами из Библии и другими духовными материалами, информацией о его текущих действиях, фотографиями и новостями о его поездках.

«Я хочу лучше информировать верующих о таких важных аспектах деятельности церкви, как возрождение и преобразование, миссия в городах, служение оздоровления и вовлечение членов церкви в активное служение», — сказал Уилсон корреспонденту журнала «Adventist Review». Он заявил, что хотел бы больше общаться с членами церкви напрямую.

Пастор Вилсон был во второй раз избран руководителем Всемирой адвентистской церкви на пятилетний срок на сессии Генеральной Конференции в июле 2015 года. Он хорошо знает Россию, так как с 1992 по 1996 годы был президентом Евро-Азиатского отделения Церкви АСД в Москве. В апреле 2015 года он, как руководитель Церкви АСД встречался с генеральным секретарём ООН Пан Ги Муном.

Среди прочего Тэд Вилсон будет использовать свою страницу в Facebook, чтобы ответить на вопросы о его видении для церкви, его духовной жизни и его действиях. Вопросы руководителю адвентистов можно отправлять на адрес электронной почты: askpastorwilson(собака)adventist(точка)org. Вилсон будет публиковать ответы на три вопроса каждую пятницу.

Вилсон сказал, что рассматривает социальные сети как «постоянно увеличивающийся фактор в формировании поддержки и обмена информацией между верующими» и эффективный способ достигнуть миллионы других людей.

«Важно использовать социальные сети не только чтобы делиться важной церковной информацией, это также способ обратиться к миллионам пользователей интернета, чтобы привлечь их внимание к Христу, Его Слову, Его справедливости, Его служению в Небесном святилище, к Его силе в Великой борьбе с сатаной за наши души, к вести трёх ангелов (Откровение, 12 глава), к Его вести о здоровье, к Его миссии для последнего времени и Его скорому Второму пришествию», — сказал пастор Вилсон.

Информационная служба «Сокрытое Сокровище»