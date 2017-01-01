С Новым годом, дорогие читатели!

Мы приветствуем всех, кто впервые держит в руках нашу газету, и тех, кто читает её регулярно! Газета «Сокрытое Сокровище» — это духовно-просветительское издание, которое выходит в свет более 16 лет. Наша цель — делиться с читателями удивительными сокровищами, сокрытыми в Библии — Книге, которая стала не только источником трёх мировых религий (христианства, иудаизма и ислама), но и по сей день является эталоном нравственности, духовной силы и житейской мудрости.

Библия содержит в себе вдохновенные поэтические строки и пророчества, простирающиеся в будущее, практические рекомендации по семейным отношениям и лечению болезней и даже советы по приготовлению пищи. Всем этим обширным богатством мы с удовольствием делимся с вами, чтобы ваша жизнь в нынешнее нелёгкое время была радостной и счастливой, такой, какой её задумал Бог.

За время существования газеты многие семьи были сохранены от разрушения, предотвращены преступления и суициды, преступники встали на путь исправления, люди, попавшие в сети зависимостей, освободились от них, отчаявшиеся — обрели надежду и смысл жизни, тысячи людей поправили своё здоровье.

В 2017 году мы вновь будем рады получать ваши письма с пожеланиями, вопросами и рассказами о ваших духовных переживаниях. Также напоминаем, что теперь на нашу газету можно подписаться через «Почту России», а значит, она стала ещё ближе для вас.

В предстоящем году от души желаем всем нашим читателям мирного неба над головой и благополучия, Божьей помощи в решении проблем и новых духовных открытий. Да благословит вас Господь!

Главный редактор Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.