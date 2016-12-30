Да сбережёт Господь Россию Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Днём России! Пусть Бог будет нашим Руководителем и Защитником. Только с Ним можно преодолеть все трудности, которые возникают как в судьбе […]
Семья, любовь и верность 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности.
Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим праздником и желаем любви, взаимопонимания и мудрости. Пусть эти […]
С Днём Победы! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с праздником Великой Победы! Никогда не забыть подвиг, который совершили все освободители нашей Родины, и благодарность за него передаётся […]