Самая незаметная заповедь

«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Исход 20:7). Настало время поговорить о самой незаметной заповеди. И незаметная она не потому, что самая маленькая, как, например, шестая заповедь: «Не убивай», и не потому, что не приводит к большим последствиям или наказание за её нарушение меньше, чем за что-либо другое. Незаметна она для нас потому, что мы так часто нарушаем её, даже не задумываясь об этом.

Как же часто мы слышим фразы: «О, Боже, сколько можно?!», «Господи, да что ж такое!» или «Боже мой!» Можно бесконечно перечислять выражения, которые мы применяем почти в любой ситуации нашей жизни. Какие чувства мы испытываем в этот момент? Чаще всего это раздражённость, страх или недовольство. Люди не замечают, как нарушают эту заповедь, в отличии, например, от прелюбодеяния или убийства. Когда человек кого-то убил, то мы легко замечаем и определяем этот грех, мы знаем последствия, у нас в голове уже сложилась картина суда, наказания. Тут всё легко и понятно. А вот когда кто-то недостойно произнёс имя Бога всуе, мы даже не считаем это грехом.

Господь и Его святое имя — неразделимы. Поэтому, чтобы не стать нарушителями этой заповеди, нам нужно обращаться к Господу только с искренним и открытым сердцем. Наши молитвы не должны быть лживыми, лицемерными, заученными, автоматически произнесёнными или прочитанными. Когда мы употребляем напрасно Божье имя, мы тем самым обесцениваем Самого Господа и то, Кем Он является.

Имя Господа — это доступ к Богу и к Его милости, благодати и благословениям.

Иисус оставил нам Своё имя, сказав: «И если чего попросите у Отца во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне» (Иоанна 14:13); «Истинно, истинно говорю вам: о чём ни попросите Отца во имя Моё, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Моё; просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна» (Иоанна 16:23, 24).

Когда мы употребляем имя Господа всуе, мы лишаем себя тех благословений, к которым открыт доступ в имени нашего Господа Бога.

Теперь, когда суть самого нарушения для нас стала понятнее, стоит разобраться, как не нарушать эту заповедь.

Во-первых, человек ограничен в своём познании и понимании Господа, и потому не в состоянии до конца осознать и понять величие и святость Бога и Его имени.

Во-вторых, наше поклонение и почитание Бога далеко от совершенства и такого поклонения, которого Господь заслуживает.

Таким образом, получается, что запрет употреблять имя Бога напрасно является не просто одной из заповедей Закона Божьего, а милостивым разрешением Господа использовать Его имя. И это разрешение имеет ограничение, сформулированное в виде третьей заповеди.

Какое наказание нас ждёт и на что может повлиять нарушение данной заповеди?

Нарушение третьей заповеди может обидеть Бога. В Новом Завете Иисус Христос объяснил ученикам, что 10 Заповедей сводятся к двум: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» и «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Матфея 22:37, 39). Третья заповедь является отражением любви к Господу. Человек, всем сердцем любящий Господа, не будет употреблять Его имя всуе. Точно так же, как влюблённый парень не будет сам и не позволит никому плохо отзываться и использовать в плохом контексте имя своей возлюбленной. Использование Божьего имени всуе является оскорблением Бога. «Не бесчестите святого имени Моего, чтоб Я был святим среди сынов Израилевых» (Левит 22:32).

Некто сказал: «Если соединить вместе любовь всех родителей к их детям за всю историю планеты, то это будет маленький ручеёк по сравнению с бескрайним океаном Божьей любви к каждому из нас лично». Если мы осознаем всю необъятную любовь Бога к нам, то огорчать Его своими грехами больше никогда не захочется.

Андрей Меркулов

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.