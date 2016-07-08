Семья, любовь и верность

8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности.

Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим праздником и желаем любви, взаимопонимания и мудрости. Пусть эти качества помогут вам и в воспитании детей, и в разрешении конфликтов. Пусть в вашем доме всегда будет счастье!

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ прочитать на нашем сайте статьи, которые помогут вам сохранить атмосферу любви в вашей семье.

Упрёки убивают любовь

Как вернуть уважение в семье

Мужчины и женщины любят по-разному

Супружеские конфликты

Газета «Сокрытое Сокровище» № 7 (231) июль 2016 г.

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