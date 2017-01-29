Скажи, что значит поклоняться Богу —
Поклоны бить, креститься или петь?
А может быть скорбеть, поститься много
И от блистанья свеч благоговеть?
Хотим ли знать, иль лучше, как привыкли?
Хотим ли Божью волю исполнять?
Иль мы к традициям настоль уже прилипли,
Что лучше смерть, чем что-то поменять?
И Бог приводит в чувство нас цунами,
Чтоб мы, очнувшись, бросились к Нему:
«О, что же, Бог наш, происходит с нами?
О, объясни нам, Боже, почему?»
О, как Творец желает нам ответить.
О, как желает Библию нам дать.
Открыв её, мы можем Бога встретить,
Поняв впервые Божью благодать.
Но как же к гордым людям подступиться?
Как к оглушённым суетой сказать?
Как научить с покорностью молиться?
И с Божьей волей разум их связать?
Так что же значит Богу поклоняться?
Закон Его священный соблюдать!
И, познавая Господа, меняться,
Всего себя Христу навек отдать!
Ему чужды формальные обряды
И неприятны тщетные дары.
Поймите точно, что же Богу надо,
Зачем зазря топтать Его дворы.
«Закон Мой вы презрели, исказили,
Перевернули, как угодно вам,
А это значит, вы Мне изменили,
Не покорились вы Моим словам.
Так не дивитесь впредь землетрясеньям,
Смертям, войне, трагедиям в пути.
Я отниму защиту для спасенья,
Чтоб, сокрушив, для вечности спасти».
Лидия Антонычева
Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.