В моём сне как-то раз ко мне Бог говорил.

Мой Господь в моём сне Свою душу излил.

«Посмотри, человек, — так Он начал слова, —

Как прекрасна лежит пред тобою земля.

Посмотри на траву, что растёт на лугах,

Посмотри на хлеба, что растут на полях,

Посмотри, как орёл гордо в небе парит,

Благородный олень посмотри, как бежит.

Обрати свои очи на бездну морей.

Кто создал это всё? Отвечай, не робей.

В недра кто заложил нефть, и уголь, и газ?

Это Я, твой Господь, это всё-всё для вас.

Шар земной, что является домом твоим

Ни на чём Я повесил лишь словом Своим.

Я тебя сотворил, сам ты полон чудес,

И тебя чтоб спасти, Я спустился с небес.

На кресте Свою кровь за тебя Я пролил,

Лишь бы ты, человек, только счастливо жил.

Что ещё, подскажи, сделать Мне для тебя,

Чтобы смог обратить ты свой взор на Меня.

Почему, отвечай, мир наполнился злом?

Почему, расскажи, сын враждует с отцом?

Отвечай, почему нет правды в судах?

Почему много желчи в ваших словах?

Почему, расскажи, вся в руинах Земля?

Ты нарушил Мой мир, что создал для тебя.

Даже в Церкви Моей, что обидно вдвойне,

Не пронизаны люди любовью ко Мне.

Не прощают друг друга, враждуют и лгут,

Десятины Мои постоянно крадут…

Я стою у дверей и тихонько стучу.

Отвори свою дверь, в дом войти твой хочу.

Я хочу, чтобы пал ты в объятья Мои,

И тогда Я утру горьки слёзы твои.

Воссоздать Я хочу вновь утраченный мир,

Тех, кто примет Меня, приглашу Я на пир…»

Я от сна пробудился в холодном поту,

И рыданья сдавили всю душу мою.

На вопрос: «Почему?» не нашёл я ответ,

И как жить мне теперь, кто бы дал мне совет.

На колени упав, я молитву шепчу:

«О, мой Бог, мой Христос, быть Твоим я хочу!»

Мой Господь в моём сне Свою душу излил.

В моём сне мой Господь ко всем вам говорил.

Сергей Яшугин

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.