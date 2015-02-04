8 февраля — День российской науки

Если вы считаете, что наука была основана людьми атеистических или материалистических взглядов, то, прочитав эту подборку высказываний известных учёных, вы поймёте, что это не так. Если вы убеждены в том, что в современную эпоху учёный не может придерживаться религиозного мировоззрения, вы тоже поймёте, что это далеко не соответствует действительности. Более того, вы убедитесь, что наука как метод очень тесно сочетается с верой в Создателя у подавляющего большинства учёных.

Михаил Васильевич Ломоносов (1711 – 1765), русский физик, химик, астроном, поэт, академик Петербургской АН. Придумал свою молекулярно-кинетическую теорию тепла, заложил основы физической химии, обнаружил наличие атмосферы у Венеры, вместе с Брауном первый получил ртуть в твёрдом состоянии, изобрёл первый прототип вертолёта (независимо от Л. Да Винчи):

«Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал Своё величество; в другой — Свою волю. Первая — видимый этот мир, Им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал Божественное всемогущество, по вере себе дарованного понятия. Вторая книга — Священное Писание. В ней показано Создателево благословение к нашему спасению».

Дмитрий Сергеевич Аничков (1733 – 1788), философ, математик, логик, профессор Московского университета:

«Хотя ни места, где Бог, ни фигуры, какую Он имеет, и не знаем, и не видим, однако познаём Его из действий Его».

Николай Иванович Пирогов (1818 – 1881), русский хирург и анатом, основоположник военно-полевой хирургии, автор атласа «Топографическая анатомия», член-корреспондент Петербургской АН:

«Мне нужен был отвлечённый, недостижимо высокий идеал веры. И, принявшись за Евангелие, которого я никогда ещё не читывал, а мне уже было 38 лет от роду, — я нашёл для себя этот идеал».

«Понятие о Боге не признаю специальностью мудрецов века, а считаю неотъемлемою и самою дорогою собственностью каждого мыслящего человека. Существование верховного разума, а, следовательно, и верховной творческой воли, я считаю необходимым и неминуемым требованием моего собственного разума, так что если бы я и хотел теперь не признать Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с ума».

Наталья Петровна Бехтерева (1924 – 2008), советский и российский нейрофизиолог, профессор, научный руководитель Института мозга человека, академик РАМН, АМН и АН СССР, РАН:

«Всю свою жизнь посвятив изучению мозга человека, я прихожу к выводу, что понять создание такого чуда без понятия Творца практически нереально».

Борис Васильевич Литвинов (1929 – 2010), советский и российский учёный-физик, специалист в области атомной науки и техники, академик РАН:

«…Не допустить противостояния религии и науки. Стоит нам только встать друг против друга, как тут же этим воспользуются другие… И если отступает религия, отступает наука, то появляется мистицизм и заполоняет буквально всё. Дети, которым не читают проповеди в церковной школе, с увлечением занимаются гаданием, им не объясняют, что это плохо».

Николай Дмитриевич Никандров (р. 1936), советский и российский учёный, президент Российской академии образования, профессор:

«28-я статья Конституции (о свободе совести) провозглашает свободу выбирать, менять, распространять религиозные убеждения. Не наложено никаких временных и пространственных рамок. Это значит, что учитель в светской школе на уроке имеет право распространять свои религиозные убеждения. Поэтому попытки что-то запретить, ограничить просто антиконституционны».

Владимир Иванович Добреньков (р. 1939), декан-основатель первого в России социологического факультета, созданного в 1989 в МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор:

«Нельзя науку возводить в идола, который якобы может решить все проблемы. Наука отвечает запросам разума, а запросам сердца отвечает религия».

«Церкви ни в коем случае не следует убегать от общественных проблем. Наоборот, она призвана вторгаться в этот мир, помогать человеку. Церковь должна дать человеку духовную опору и веру в свои собственные силы».

Подготовила Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 2 (214) февраль 2015 г.