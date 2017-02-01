Юные жители города Йошкар-Олы и их родители 5 января посетили рождественский спектакль-квест от редакции журнала «Чудесные странички», где встретились с полюбившимися героями. Организаторы запланировали провести это благотворительное бесплатное мероприятие в два сеанса, и не ошиблись. Всего спектакль посетили 166 детей, каждый из которых получил в подарок журнал «Чудесные странички», игрушку и унёс домой поделки, изготовленные своими руками.

Во время театрализованного представления дети и их родители встретились с героями журнала: овечкой Кудряшкой, аистом Гошей, котом-доктором Афанасием Петровичем, ёжиком Колей Самоделкиным, псом-художником Кузей, мастерицей на фокусы и головоломки совой Софьей Наумовной и весёлым выдумщиком лисёнком Лёхой, а также с новым персонажем – овечкой Завитушкой. Во второй части программы маленькие участники разделились на 4 команды и под руководством групповодов-ангелов отправились искать тайну имени Младенца Христа. Они с увлечением посещали станции, на которых вместе с персонажами журнала мастерили поделки и узнавали что-нибудь об Иисусе Христе и Его рождении. На каждой станции ребята получали кусочек карты. В итоге, собрав 4 фрагмента, они должны были сложить слово «Спаситель».

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Праздник проходил в актовом зале ОАО «Йошкар-Оластрой». Спонсорами программы выступили редакция журнала «Чудесные странички», три церкви адвентистов седьмого дня г. Йошкар-Олы и Волго-Вятского объединение Церкви ХАСД.

По словам главного редактора журнала Натальи Ворониной, благотворительные мероприятия будут проходить в Йошкар-Оле регулярно. Следующая программа для детей, посвящённая здоровому образу жизни, запланирована на первые числа июня.

Информационная служба «Сокрытое Сокровище»

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2017 г.