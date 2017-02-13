5 статей о настоящей любви

Любовь, любовь, любовь… Это слово везде и всюду. В телевизионных программах, в песнях разного уровня осмысленности, в книгах, в журнальных статьях и в статусах cоцсетей. Про любовь мы постоянно слышим и постоянно об этом говорим. Но именно такая популярность любви и отсутствие какого-либо чёткого определения этого понятия вызывает много непонимания, разочарования в молодых (и не очень) сердцах. Давайте поговорим о том, что же такое любовь… Читайте далее>>

Существует ли любовь с первого взгляда?

Взаимная любовь с первого взгляда — это ужасно романтично и навсегда. Во всяком случае так нас уверяют многие фильмы, книги и песни. Так ли это — попытаемся разобраться вместе с семейным психологом Лидией Нейкурс… Читайте далее>>

Где найти любовь?

Большинство принимают за любовь потребительские отношения — «мне надо», «я хочу». Чтобы утешить себя, бедные женщины придумали пословицу — «бьёт, значит любит». Но «бить» и «любить» — несовместимые понятия… Читайте далее>>

Секреты семейного счастья

Заключая брачный союз, мужчина и женщина питают относительно совместной жизни самые радужные надежды. Молодожены стараются угодить друг другу, но правильно понять желания избранника получается не всегда. Потребности мужчин и женщин в браке различны. Супруги далеко не всегда знают их и, соответственно, не могут восполнить. Так каковы же эти потребности?.. Читайте далее>>

Реальная история. Любовь длиною в жизнь

— Слушай, Никит, я про любовь на всю жизнь… Не говорил бы ты такие слова, — сказал дед.

Моё удивлённое лицо дало понять, что я не согласен.

— У меня тоже перед армией была девушка, на которой я собирался жениться. Тоже были страсти. Тоже, якобы, настоящая любовь и куча слов. Я не представлял, как жить без неё.

— Бабушка? — спросил я, почти уверенный в положительном ответе.

— Нет… Читайте далее>>

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2017 г.