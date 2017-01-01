Стоит ли гадать о будущем?

Почему люди страстно желают знать своё будущее? Что так влечёт нас к неизведанному и закрытому? И что представляют собой гадания со своим магическим влиянием на человека и его судьбу? Давайте обсудим эти вопросы и разберёмся раз и навсегда с этой волнующей темой.

Знание — сила. Невозможно спорить с этой короткой и, как всё гениальное, простой фразой. Давайте попробуем одним единственным словом усилить эту фразу в тысячу раз. Это слово «будущее». Знание будущего — сила! Представьте, на что способен человек, знающий, что произойдёт в будущем. Но мы не будем представлять сверхчеловека с суперспособностями, а возьмём реальные примеры из жизни.

Поговорим для начала о биржах, где каждый день люди приобретают и теряют огромные капиталы, попадают в долги или внезапно становятся богачами. Эти люди готовы на многое, если только не на всё, чтобы знать будущее. Приведём для ясности немного статистики. Из всех торгующих на различных биржах людей, только 10 – 20 % имеют стабильный заработок и реальный доход. Остальные же, пытающиеся заработать, изучая графики, колебания валют, ситуацию в мире и на рынке или просто надеясь на счастливый случай, проигрывают только потому, что не знают, что случится в заветном будущем. И никакой анализ не может полностью сделать их уверенными в завтрашнем дне. Но среди небольшого количества победителей большинство — это люди, которые завладели информацией раньше других, это те, которые знали, что произойдёт.

Этот яркий пример раскрывает нам большинство причин, по которым люди хотят обладать знанием будущего. Страх перед неизвестностью, желание самостоятельно всё контролировать, ну и, конечно, любопытство, а также отсутствие терпения. Многие люди идут к гадалкам, ясновидящим, различным так называемым магам и к прочим мистическим существам, даже когда в их жизни и так всё хорошо.

Почему люди гадают и пытаются всё узнать заранее? Одной из причин является желание перебросить ответственность за происходящее в жизни с себя на злой рок, судьбу и случай. Как только человек слышит облегчающие душу слова «на вас всё это время был сглаз», он сразу осознаёт, что не он виноват в своих неудачах, не его вина в том, что произошло в его жизни. Появляется веское оправдание всем несчастьям, что приводит только к загниванию, потому что человек после полученной информации не стремится развиваться, чтобы исправить себя, свой характер, подумать о своём положении дел и о том, как всё исправить. Человек выбирает лёгкий путь. Зачем что-то делать, когда мы якобы знаем свою судьбу, — ничего ведь не изменишь? Но только человек может вершить свою судьбу. Идя к гадалкам, люди лишают себя свободы.

В рождественские праздники особенно ощущается, так сказать, заворожённое настроение. И многие опять-таки используют это время для связи с мистикой и прочими неземными силами. Даже придумали отдельные виды гаданий специально для Рождества. Среди них гадания по луку, по волосам и даже по лаю собак. Но есть один нерешённый вопрос: «Если человек считает себя верующим, можно ли ему заниматься подобными вещами или обращаться к людям, которые сделают всё за него?»

Далеко ходить за ответом не надо, для многих конфессий авторитетом является Книга книг — Библия. И что же в ней написано по этому поводу? «Не должен находиться у тебя… прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Второзаконие 18:10–12); «Не ворожите и не гадайте» (Левит 19:26).

Просто и понятно, Бог против всего этого. По сути, когда мы обращаемся к мистическим силам и прочим видам различной магии, мы обращаемся к дьяволу. А тут не сложно догадаться, что ничего хорошего из таких обращений не выйдет.

Но если нельзя искать помощи у гадалок и разнообразных магов, то кто или что сможет нас защитить от порчи, сглаза и вообще, где искать поддержку, когда ждать её неоткуда? Обратимся вновь к Книге книг. «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Матфея 28:18), — сказал Христос. Этими словами Иисус дал нам понять очень многое. Его власть распространяется на всё, даже на дьявола. А дальше уже мы выбираем, кому доверять, и от этого решения зависит наше будущее: доверять судьбу Всевышнему или падшему ангелу.

Человек, обратившийся за помощью к Богу, становится под Его покровительство: «Имя Господа — крепкая башня: убегает в неё праведник — и безопасен» (Притчи 18:10). Библия заверяет нас: «…незаслуженное проклятие не сбудется» (Притчи 26:2). Так что не стоит переживать и волноваться. Господь хочет, чтобы мы жили в мире и спокойствии, и если мы доверим решение своих проблем Ему, то никакие злые силы не смогут нам помешать. А знать своё будущее не обязательно, иначе было бы не интересно жить. Нужно уметь наслаждаться настоящим, живя в спокойствии, и знать, что наш Покровитель и Защитник — это единый и всесильный Творец.

Андрей Меркулов

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.