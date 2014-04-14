Строительство пристроя к зданию редакции газеты «Сокрытое Сокровище»

Уважаемые читатели!

Редакция сердечно благодарит вас за письма с добрыми откликами, которые вы присылаете в наш адрес. Благодарим за ваши размышления, истории, стихи, за молитвы, которыми вы поддерживаете наш труд, и за пожертвования, которые позволяют многим людям обрести веру и надежду через бесплатную христианскую газету.

Весной этого года мы планируем начать строительство пристроя к зданию редакции. Существующее здание было построено в 2005 году, когда мы выпускали только одну газету «Сокрытое Сокровище». Мы благодарим Бога за существующее помещение, которое было построено на пожертвование наших читателей. В этих стенах за прошедшие 9 лет родились и регулярно выходят в свет ещё 3 издания: газета «Ваши ключи к здоровью», молодёжная газета «7D формат» и детский журнал «Чудесные странички», а также другая христианская печатная продукция. Не удивительно, что сегодняшнее здание уже не отвечает современным нуждам редакции.

Для строительства пристроя к зданию редакции требуются значительные средства, и мы просим всех неравнодушных людей, кто любит наши издания и заинтересован в распространении Слова Божьего, помочь нам в осуществлении этого проекта.

Ваши пожертвования вы можете зачислить любым удобным для вас способом:

— на мобильный счет редакции: +79177129247

— на Яндекс-деньги: 410011027720106.

Даже самая скромная сумма может стать достойным вкладом в благое дело!

Да благословит Господь руку дающую!

Редакция газеты «Сокрытое Сокровище»