Суббота и новоизбранный президент США

«Да, мы соблюдаем субботу», говорит Иванка Трамп. «С пятницы по субботу мы ничего не делаем», этим известием поделилась Джонатану ван Метеру дочь нового американского президента в 2015 году в интервью журналу Vogue. Она и ее муж, ортодоксальный иудей, Джаред Кушнер, подробнее рассказали журналисту некоторые детали того, как они празднуют этот еженедельный покой в субботу, седьмой день недели.

«В пятницу она готовит ужин для нас двоих, и мы выключаем наши телефоны на 25 часов. Оставляя в стороне религиозный аспект этого; мы живем в таком быстро меняющемся мире», говорит Джаред.

«Это — удивительно, когда Вы так тесно связаны», говорит Иванка, «действительно перестать общаться».

Отец Иванки, приведенный в пятницу к присяге как 45-й президент Соединенных Штатов, привык к тому, что не может общаться с Иванкой или Джаредом с помощью сообщений, телефона или электронной почты от захода солнца в пятницу до захода в субботу.

Иванка получила воспитание в пресвитерианском доме, но перешла в иудаизм, и теперь, выйдя замуж за еврея, соблюдает субботу.

Пара характеризуется многими наблюдателями как очень влиятельная в новой администрации Трампа. Джареда недавно назвали старшим советником президента. Он и Иванка ушли от своих дел и переезжают в округ Колумбия, чтобы сосредоточиться на своих новых обязанностях. Некоторые эксперты полагают, что пара, возможно, сыграла основную роль в избрании отца Иванки.

Почему важен этот вопрос? Изучающим Библейские пророчества всегда поучительно проследить связи между национальными лидерами и данной Богом свободой исповедовать религию согласно побуждениям совести. В долгой и часто болезненной истории иудаизма мы можем видеть моменты кризиса, когда те, кто ставил Бога на первое место, не имели свободы поклоняться Ему в день, который Он отделил.

Та же самая Библия напоминает нам, что даже влиятельные государственные деятели и советники, такие как еврейский пророк Даниил, иногда не могли предотвратить принятие законов, которые ограничивали религиозную свободу как их собственную, так и других. Близость к власти не всегда обеспечивает способность влиять на путь, избираемый ею, особенно, когда затронуты права религиозных меньшинств.

Празднование библейского покоя в седьмой день недели, или в субботу, является одним из тех опытов религиозных меньшинств в нашем мире, который остро нуждается и заслуживает защиты. Даже самая многочисленная группа соблюдающих субботу в мире — Адвентисты седьмого дня — насчитывающие 19 миллионов членов во всем мире, составляют менее одного процента от численности всех христиан. Иудаизм во всех его видах добавляет к общему количеству еще 15 миллионов человек, соблюдающих субботу.

Адвентисты седьмого дня исторически понимали свою миссию в том, чтобы привлечь внимание к библейской субботе Десяти Заповедей и приглашать других присоединиться к ним в поклонении в день, который Библия описывает как еженедельный памятник творческой деятельности Бога. Они также хорошо осведомлены в попытках давления для подчинения религиозных меньшинств в любом обществе, и особенно в том, в котором подавляющее большинство христиан поклоняются в другой день. Вот почему адвентисты в течение десятилетий были энергичными защитниками прав всех религиозных меньшинств. Они считают, что свободы, закрепленные в американской Конституции и Декларации Организации Объединенных Наций по правам человека, относятся ко всем мужчинам и женщинам, и что верность Богу является более высокой обязанностью, чем даже лояльность по отношению к своей стране. История может только повториться, если граждане забывают с трудом завоеванные свободы, направленные на защиту тех, кто был призван избрать «повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян.5:29).

Соблюдающим субботу можно надеяться — и молиться — что такие люди, как Иванка и Джаред Кушнер, которые хранят библейскую субботу, сохранят свое влияние на жизнь нового лидера свободного мира.

Джаред Термон, стратегический партнер Adventist Review

По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2017 г.