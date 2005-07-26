Суп «Полевица»

Когда в вашем распоряжении нет огородной зелени и овощей, можно приготовить суп из дикорастущих растений: крапивы, белой съедобной лебеды, сныти, борщевика, щавеля, кислицы («заячьей капусты»), подорожника, мальвы, иван-чая, клевера. Щавель и кислица с их кислым вкусом не должны превышать трети сбора. Необходимо использовать молодые растения. Листья щавеля и крапивы можно ошпарить 1 раз кипятком, лебеды – 2 раза.

300-400 г всей зелени вымыть, мелко нарезать, залить кипящей водой или грибным бульоном. Отдельно обжарить или припустить в воде коренья (сельдерей, морковь), лук, сложить в отвар зелени, добавить нарезанный картофель (2-3 шт.) и варить до готовности. Подавать со сметаной или свежей простоквашей.

Салат из одуванчика

Состав: 100 г листьев одуванчика, 50 г зеленого лука. 25 г зелени петрушки, 15 г растительного масла, специи.

Листья одуванчика выдержать в холодной воде 30 мин, затем измельчить и соединить с измельченной петрушкой и зеленым луком, заправить маслом, солью, лимонным соком, перемешать и посыпать укропом.

Оладьи гороховые

Состав: 1 стакан горохового пюре, 1,5 стакана муки, 1 ч. л. соли без горки, 3 ст. ложки воды для дрожжей, 2 ст. ложки раст. масла, 10 г дрожжей. Заправка: 3-4 зубчика измельченного чеснока, 3-4 ч. ложки воды.

Сварить гороховое пюре, остудить, соединить со всеми продуктами. Дать подняться в теплом месте (2 часа), испечь оладьи на смазанном противне. Можно подавать с чесночной заправкой.

Фаршированные шампиньоны

Состав: 18 сырых шампиньонов среднего размера, 2 стол. ложки раст. масла, 0,5 стакана панировочных сухарей, 2 стол. ложки нарезанного репчатого лука, 2 стол. ложки нарезанной петрушки, ¼ ч. ложки сухого базилика, 2 стол. ложки натертого сыра, соль.

Грибы промыть, отделить ножки. Грибные шляпки положить на смазанную сковороду. Ножки потушить отдельно в раст. масле, соединить с остальными продуктами. Заполнить грибные шляпки полученным фаршем. Запечь в очень горячей духовке 10 мин.

Напиток «На здоровье»

Смешать в равных пропорциях крепкий отвар шиповника, клюквенного сока и сока черной смородины. Перемешать, подавать охлажденным.