2000-летние свитки с упоминанием Христа оказались подлинными

Коллекция свинцовых свитков возрастом 2000 лет, в которых, как полагают учёные, содержится самое раннее упоминание Иисуса Христа, была признана подлинной в результате химического анализа, сообщает британская газета Metro. Опрошенный РИА Новости эксперт считает, что тем самым была подтверждена подлинность не только Евангелия, но и других текстов о раннехристианской общине I – II веков нашей эры.

Свитки были найдены в одной из пещер в Иордании в 2008 году. На одной из страниц, скреплённых проволочными кольцами, учёные нашли изображение Иисуса Христа рядом с иудейскими, христианскими символами и надписями на палео-иврите (древнееврейский язык). Тогда же ряд исследователей, а также представители некоторых христианских организаций, отказались признавать свитки подлинными.

Профессор Роджер Уэбб и профессор Крис Джейнес провели в университете Суррея химический анализ металла. Для сравнения они взяли образцы древнеримского свинца, найденного в графстве Дорсет на юго-западе Великобритании. Состав сплава двух артефактов, как показало исследование, является идентичным. Изотопный анализ исключил вариант создания свитков в XX – XXI веках, а коррозия металла указала на возраст находки.

«Это даёт очень убедительные доказательства тому, что объекты имеют большой возраст, в соответствии с результатами изучения текста и (грамматических — ред.) конструкций, предполагающих возраст около двух тысяч лет», — приводит издание слова учёных.

В найденных скрижалях говорится о том, что Иисус был членом еврейской секты, которая считала своим основателем израильского царя Давида. В книгах Евангелия говорится о том, что Иисус Христос был прямым потомком правителя. Из свитков также следует, что члены секты проводили свои обряды в Иерусалимском храме, где, как они считали, можно было увидеть лицо Бога.

Подлинность событий Нового завета

«Находка говорит о реальности событий в Новом Завете… и, кроме того, подтверждает всю раннехристианскую святоотеческую традицию, которая относится ко II веку нашей эры. Это как раз «Учение 12-ти апостолов», или «Дидахэ», считающееся одним из самых ранних документов, которые описывают жизнь раннехристианских общин», — сказал РИА Новости руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Однако «Учение апостолов», как отметил эксперт, является описанием именно с христианской точки зрения. А вот найденные свинцовые свитки, по мнению Лункина, «скорее говорят о том, как ранних христиан воспринимали со стороны ещё в более ранний период их существования», когда раннехристианская община «ещё только отделялась от иудаизма». Религиовед рассказал, что в глазах окружающих первые христиане, до начала проповеди апостола Павла по всей Римской империи, выглядели «своего рода иудейской сектой».

Об этом восприятии, как поведал Лункин, говорит ряд текстов того периода, самый известный из которых — «Иудейская война» Иосифа Флавия. Кроме того, он напомнил, что в христианских текстах, в том числе и Евангелии, Иисус Христос рассматривается как прямой потомок царя Давида.

«Я думаю, что окружающие (ранних христиан — ред.) люди также могли заметить этот акцент. То есть всё, что описано в этой находке (свинцовых свитках — ред.) как раз не противоречит Новому Завету, а наоборот — подтверждает тот образ раннего христианства, который мог сложиться у стороннего наблюдателя», — пояснил Лункин.

Источник: © МИА «Россия сегодня»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.