Сын остался живым

Я очень рада, что у нас есть такая газета, где можно рассказать о невероятных делах Божьих. Вот одна из таких историй.

У меня есть сын. Лет в 17 – 19 он заработал денег и купил себе мотороллер. На мотороллере он катался очень пьяный. Моё сердце выскакивало от тревоги. Я молилась и просила Бога вмешаться, но ничего не происходило.

Однажды мне предложили поехать в Дагестан на три месяца. Я, конечно, очень переживала за сына, но в Библии написано: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику» (Псалом 54:23); «Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его» (Псалом 146:11). Я надеялась на милость Бога, больше мне надеяться было не на что.

Три месяца я со своими единоверцами молилась за сына. Спустя три месяца я приехала, и вот картина: сидит мой сын дома, а мотороллера нет. Я спросила, как у него дела, где мотороллер. Он сказал: «Мама, не поверишь, что со мной случилось. Я ехал на мотороллере сильно пьяный, а навстречу грузовик. Я понимаю, что сейчас меня раздавят, пытаюсь тормозить, но не получается, и ничего не могу сделать, такой пьяный. Вдруг чья-то рука взяла меня за воротник куртки и выкинула на траву, а мотороллер на скорости поехал дальше под грузовик. Грузовик раздавил мотороллер, а я отряхнул штаны и дальше пошёл. Вот такая сила притяжения». Я сказала: «Вот какая сила молитвы и доверия Господу».

Господь есть Бог, Ему вечная слава. Верьте Ему, верьте каждому слову, каждой запятой. Он есть Бог Своего Слова, Он никогда не обманывает. Он живой, надёжный, Ему можно доверять.

Нина, Украина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.