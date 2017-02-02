1 февраля 2017 года христианский телеканал «Надежда» расширил свое вещание – теперь он доступен для приема на спутнике ABS-2. Сигнал этого спутника имеет уверенный прием практически на всей территории Российской Федерации.
Для просмотра программ достаточно установить спутниковую антенну и настроить оборудование для приема сигнала по следующим параметрам:
Спутник: ABS-2
75°восточной долготы
Частота — 11 473 МГц
Символьная скорость – 22,5 Мсимв/с
Поляризация – вертикальная
Стандарт вещания DVB-S2
Модуляция – 8PSK
Формат сжатия MPEG4
FEC – ¾
Имя телеканала в списке на ресиверах – Nadezhda.
Основные преимущества спутникового вещания очевидны: региональные кабельные операторы, работающие в отдаленных уголках России, имеют возможность взять сигнал телеканала только со спутника. Поэтому, если вы хотите смотреть христианские программы и подключены к местной кабельной сети, позвоните своему оператору и попросите включить телеканал «Надежда» в кабельную сеть.
По-прежнему телеканал «Надежда» доступен на телевизорах с функцией SMART TV, в приложении Peers TV для планшетов и смартфонов, а также на сайте hopetv.ru
Вы можете смотреть телеканал «Надежда» каждый день 24 часа в сутки!
Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2017 г.