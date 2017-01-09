Тема запрета абортов – одна из самых обсуждаемых в России

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) провёл опрос и узнал, что две трети россиян против исключения абортов из системы ОМС. По их мнению, женщина должна иметь право на прерывание беременности.

По мнению россиян, чаще всего женщины идут на аборт из-за низкого уровня жизни (заявил 51 %). В свою очередь, каждый десятый уверен, что виновато нежелание иметь ребёнка вообще или растить ребёнка без мужа.

Категорически против абортов выступают лишь 4 %. Между тем, 60 % считали, что женщина имеет право на аборт, если есть угроза жизни и здоровью женщины или прочие медицинские показатели. 46 % упоминали сексуальное насилие, 37 % — бедность, 26 % — слишком юный возраст потенциальной матери, 22 % — наличие трёх и более детей. В целом, большинство (70 %) не поддерживает инициативу об исключении абортов из системы ОМС.

Запрет лишь приведёт к негативным последствиям, в частности, к росту числа подпольных абортов, увеличению числа беспризорников, повышению уровня смертности. С этой точкой зрения согласна и директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова. А вот уменьшить количество абортов могла бы система доабортного психологического консультирования, поддержка беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение уровня репродуктивной грамотности.

Источник: ProChurch.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.